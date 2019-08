El balón vuelve a rodar en el Cartagonova tras una pretemporada inusual

El balón vuelve a rodar sobre el césped del Cartagonova dos meses después de que el conjunto albinegro volviera a quedarse sin alcanzar el ansiado ascenso. Este domingo, a las 20:30 en el Cartagonova, con una cara completamente renovada y solo cinco jugadores de la pasada campaña, el Efesé arranca la temporada 2019/20 de forma oficial. Enfrente estará el CD Badajoz.

No ha sido un verano sencillo para el Efesé. Al 'culebrón' de Elady, reactivado por el Burgos, hay que sumar que las numerosas lesiones que han afectado a los jugadores albinegros, y el hecho de que aún queden al menos dos jugadores por llegar al Cartagena, entre ellos un delantero centro.

La única baja confirmada para el choque es la de Elady, con dos partidos aún de sanción por su expulsión en el partido de ida ante la Ponferradina, pero hay varios que no están al 100%. Forniés tiene molestias y no ha entrenado con regularidad, mientras que hombres importantes como Carlos David o Verza salen de lesión. A ello hay que sumar los problemas extradeportivos, como el de Carrasquilla, que aún no tiene la documentación lista para jugar.

En las filas pacenses destaca Julio Gracia, ex del Cartagena. El centrocampista sevillano descartó quedarse en el Efesé buscando tener más minutos que la pasada campaña. Los extremeños son serios candidatos al playoff, por tanto, rivales directos del FC Cartagena. En las filas blanquinegras también juega Candelas, quien fuera cartagenerista en la temporada 2015/16.