El sector del melón espera un repunte en los precios

La campaña del melón y la sandía en La Mancha está ya a pleno rendimiento, con una producción que alcanzará las 440.000 toneladas y una calidad que será, de nuevo, "excelente". Sin embargo, hay preocupación por los precios porque en este momento se sitúan por debajo de los costes de producción.

Desde la Interprofesional del Melón y la Sandía de Castilla-La Mancha aseguran estar "sorprendidos" porque la situación entre la oferta y la demanda está equilibrada pero los precios no repuntan y se sitúan unos céntimos por debajo de la producción. Algo que achacan al control del 70 por ciento de la producción por los grandes distribuidores que son los que imponen en este momento una "contención de precios".

"No entendemos por qué el melón no está un poco más caro. Debería estarlo como consecuencia, primero, de la calidad y segundo por el equilibrio entre la oferta y la demanda. Estamos en una economía de mercado y la oferta y la demanda es libre, pero esa circunstancia no se da en este momento. Calidad fenomenal y oferta equilibrada con demanda pero seguimos vendiendo por debajo de precios de costo", apunta Cristóbal Jiménez, presidente de la Interprofesional.

La sandía, señalan, se ha defendido algo mejor y confían en que las cotizaciones del melón se recuperen en las próximas lonjas a celebrar. Dos mil productores y casi 400.000 jornales dependen de un sector en el que Castilla-La Mancha es líder nacional al concentrar el 37 por ciento de la producción total. Todo el melón verde que hay en este momento en los mercados europeos procede de La Mancha.