La Conselleria de Cultura recorta en la ayuda para el Festival Medieval de Elche

L'Institut Valencià de Cultura, dependiente de la Conselleria, ha publicado la concesión de ayudas al fomento de las artes escénicas y circenses. El Ayuntamiento de Elche ha recibido un total de 12.114 euros dentro del apartado de "Ayudas a Festivales y muestras" que destinarán a la realización del Festival Medieval de este año. El Ministerio de Cultura ha otorgado por su parte, cerca de 10.000 euros.

La nota negativa es que la Conselleria ha recortado en 4.000 euros esta subvención que en ediciones anteriores había alcanzado los 16.000 euros. Se trata de un evento, celebrado en el mes de noviembre, que tiene un coste cercano a los 70.000 euros.

Desde el Ayuntamiento no entienden que l'Institut haya recortado en esta ayuda cuando el festival cuenta con las mismas condiciones que las pasadas ediciones. Además, destacan que se trata del único evento de estas características en la provincia, algo que a su juicio no se ve después reflejado en la concesión de estas ayudas. Aun así, este recorte no perjudicará la programación de este año.

En esta convocatoria, la Conselleria ha recibido 265 solicitudes destinadas a la realización de actividades teatrales o circenses con una partida total de 2,7 millones de euros. También ha sido beneficiaria la compañía ilicitana Maracaibo Teatro con 17.376 euros que destinarán a la cobertura de los gastos de su espectáculo en gira.