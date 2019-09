Proyecto Carmenta: menos libro y más tablet

"Carmenta" así se llama el nuevo proyecto educativo llevado a cabo por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Toma su nombre de la antigua diosa romana que se vinculaba con las nuevas tecnologías. Y en eso precisamente consiste este nuevo sistema que llega a las aulas de los colegios para introducir tablets y pizarras electrónicas, sustituyendo a los tradicionales libros de texto.

Más digitalización y menos papel, ¿cómo afecta esto a la empresa librera?. Rafael Díaz, responsable de la librería Serendipia en Ciudad Real, nos cuenta que este nuevo método afecta negativamente a su negocio, y percibe una evidente pérdida y descenso de ventas.

No sabemos si los libros de papel definitivamente estarán abocados o no al fracaso, pero por el momento estas tablets se compaginan con los libros de texto como recurso didáctico en las aulas. Sin embargo, estas publicaciones venían siendo actualizadas cada dos o tres años, pero ahora llevan 6 años sin cambiarse. Los padres, responsables de la educación de sus hijos, tienen diversas opiniones este asunto.

Algunos prefieren el sistema tradicional de cuaderno, pizarra y tiza. En este caso, Pedro, con un hijo en cuarto de primaria, afirma que no es recomendable dejar a un niño un aparato tan caro, además nos cuenta que a su parecer la digitalización del material escolar da todo el trabajo hecho a los alumnos y disminuye la creatividad de los niños. También Gloria, madre de un niño de 2 años, está en desacuerdo con la introducción de las tablets en las aulas, considerando que el exceso de contacto de los niños con las nuevas tecnologías no es favorable, aunque no le importaría la compaginación de ambos elementos.

Otros padres consideran que las nuevas generaciones deben adaptarse de igual forma a las nuevas tecnologías. Sierra es madre de dos niñas y señala que si actualmente los adultos realizan todo de manera informática y telemática, los más pequeños deben acostumbrarse a lo mismo desde el principio de su infancia, todo ello con el objetivo de defenderse con todos los recursos que les ofrecen los nuevos tiempos. Además no le gustaría que sus hijas fueran al colegio cargadas con la mochila llena de libros, de esa forma la tablet es un sistema mucho más liviano para los niños.

En la misma línea Jose, con un hijo de 8 años, destaca que los niños deben estar preparados para el día de mañana, un mundo en el que prima la tecnología y la utilización de instrumentos electrónicos. Destaca también la diferencia de precio: en el caso de las tablets las licencias de los libros digitales valen entorno a 5 euros mientras que los libros aproximadamente entre 20 y 30. Por no hablar del ahorro de papel que supone dejar de imprimir los libros de texto y el impacto medioambiental que tendría. El gasto anual en libros por cada niño supone un presupuesto de entre 130 y 200 euros. Sin embargo la tablet, con un precio similar puede ser utilizada durante varios años.

Veremos cómo es recibido este nuevo sistema educativo que ya entró en vigor el pasado curso. Con o sin el proyecto Carmenta, lo que está claro es que nos adentramos en la era de la tecnología a la que los más pequeños no le cuesta trabajo adaptarse, ya que desde que vienen al mundo están en contacto con todo tipo de instrumentos digitales.