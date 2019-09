Cuatro iniciativas de MC Cartagena no se debaten en el Pleno por el lenguaje utilizado al redactarlas

Polémica en el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena. Hasta cuatro iniciativas de MC Cartagena no han sido debatidas tras la decisión adoptada en la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Cartagena de no tratar en el pleno municipal aquellas iniciativas, tanto mociones como preguntas, que utilicen "lenguaje inadecuado, insultante o soez, incumpliendo las necesarias reglas de cortesía", aunque sí que son llevadas a pleno y votadas.

Desde el gobierno consideran que se realizó una votación en esta Junta y que se aprobó con los votos a favor de todos los grupos municipales excepto MC Cartagena, una percepción que no comparten todos los grupos. Antes del Pleno, la concejala delegada de Trasparencia, Servicios Sociales y Aministración, Alejandra Gutiérrez, recordaba que se está aplicando el reglamento y que hay que dar "ejemplo a la ciudadanía".

Desde MC Cartagena afirman que la propuesta no se llegó a votar en la junta, sino que se informó de su aplicación. El viceportavoz, Jesús Giménez Gallo, habla de "censura posmoderna" tras las cuatro las iniciativas del grupo que no se han debatido, sobre temas como la llegada del AVE o el Patronato Carmen Conde. En ellas se utilizaban términos como "pacto de la vergüenza" o "gobierno de la trinca", así como hacer referencias a supuestas irregularidades relacionadas con los concejales Manuel Padín o Carlos Piñana. Considera también que el gobierno se ve obligado "a hablar del lenguaje en lugar de presupuestos, ordenanzas o el estado de las playas", demostrando, dice, que "no tiene ni idea de gestionar".

Por su parte Unidas Podemos rechaza también la versión del gobierno y considera que lo único que se hizo es informar de la aplicación del reglamento, ante lo que estuvieron de acuerdo, pero sin llegar a votarlo "porque no se puede votar que se apliquen las normas" y vigilarán que no se utilice como "medida de censura".

Todo ello en un pleno municipal que se antoja largo, con 80 iniciativas, 50 de las cuales las ha presentado MC Cartagena. Entre las más destacadas destacan dos de la formación cartagenerista sobre la oferta de empleo público para los bomberos o el desarrollo de la zona norte del Ensanche, así como una pregunta de Unidas Podemos sobre la retirada del amianto de los colegios en el municipio, que se ha vuelto a retrasar.