Todo listo para la Champions

Si no era fácil arrebatarle el pasado sábado el título de la Supercopa de España al Bera Bera en territorio hostil, no lo es menos el desafío mayúsculo que tendrán que afrontar las pupilas de Carlos Herrera este sábado, 7 de septiembre (15:15 hora canaria), ante el conjunto checo del DHK Banik Most, en territorio enemigo y con el peso de la historia sobre sus espaldas, en una eliminatoria en formato de final four.

Superar la semifinal permitiría a las grancanarias afrontar el domingo la lucha final por estar en la fase de grupos de la Champions League, en el partido decisivo ante el vencedor del cruce entre el Katasmonu Belediyesi otomano y el Zork Jagodina serbio.

Los perdedores de ambas semifinales se enfrentarán en un partido por el tercer y cuarto puesto. El tercer clasificado, junto con el perdedor de la gran final disputarán esta temporada la EHF Cup, comenzando la competición en la 3ª ronda, mientras que el 4º clasificado también recalará en dicha competición, pero arrancando su participación en la 2ª ronda.

La semifinal entre canarias y checas contará con el arbitraje de las macedonias, Marita Ilieva y Silvana Karbeska, encuentro que tendrá lugar en el Sportovní hala Baník Most, con capacidad para albergar a 1.400 espectadores.

El rival del Rocasa Gran Canaria fue fundado en 1997, dominando con mano de hierro la Czech First División, que ha conquistado durante las 7 últimas temporadas de manera consecutiva, además de contar en sus vitrinas con una EHF Challenge Cup conquistada en 2013.

Al igual que las teldenses, cuentan con un equipo joven, cuya media de edad ronda los 22,5 años y con un plantel conformado por jugadoras checas y 3 foráneas de Eslovaquia.

Se trata de un equipo muy físico, no exento de calidad, con mucha velocidad, al que le gusta jugar al contragolpe y que intentará aprovechar el factor cancha para dar la sorpresa en la eliminatoria.