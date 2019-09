El CDP da la cara en Zamora

Los partidos de pretemporada sirven para lo que sirven… Son choques en los que los equipos aún están poniéndose a punto y no se pueden sacar conclusiones a nivel de resultado, especialmente en el primero como era el caso de ayer en Zamora. Sin embargo, siempre hay algunas lecturas interesantes.

La más importante para nosotros fue que el equipo demostró capacidad de lucha y de no desengancharse del partido a pesar de que Zamora fue casi siempre por delante en el marcador y llegó a tener 17 puntos de ventaja en el tercer cuarto.

La situación real de ambos equipos fue la de afrontar el partido con una rotación únicamente de 8 jugadores. En el caso de Ciudad de Ponferrada, especialmente notorio en el juego interior, donde aún quedan por incorporarse jugadores llamados a ser importantes, mientras que la participación de Alex Laurent fue descartada a última hora debido a unas molestias en la espalda. Ello obligó a hacer debutar a Sean McDonell, menos de 24 horas después de haber llegado a Ponferrada, aunque el californiano tenía unas ganas tremendas por disponer de sus primeros minutos y demostró que físicamente llega en un buen estado de forma.

Eso sí, los primeros minutos deben servir de lección acerca de lo que va a ser una categoría radicalmente distinta a la EBA. Innova CHEF salió muy intenso a la pista ante un conjunto berciano que tardó casi cinco minutos en meterse, acumulando pérdidas de balón, y mostrándose muy superiores los zamoranos en la pintura con Cabral e Iza. El 9-0 de salida obligó a David Barrio a pedir tiempo muerto mientras en la grada quien más y quien menos aventuraba un partido plácido.

Las primeras rotaciones y la entrada en pista de McDonell cambiaron el panorama radicalmente. El americano empezaba a dominar en la pintura y a generar más opciones a Ponferrada, que endosaba un 0-6 de parcial y se metía en un partido que iba teniendo menos fluidez anotadora, llegándose con un 19-15 al final del primer cuarto.

En el segundo las fuerzas se equilibraron más aún. Innova CHEF salía con un 4-0 inicio que era respondido por los bercianos. Fue un periodo de baja anotación donde Ciudad de Ponferrada se aplicó en defensa y en cerrar un rebote en el que los locales habían sido superiores hasta el momento. Zamora se mantuvo siempre por delante, aunque las distancias se iban reduciendo gota a gota hasta que se llegó con un solo punto de desventaja al descanso (32-31).

Sin embargo, el inicio del tercer cuarto volvió a ser malo para los intereses ponferradinos. Zamora volvió a salir con un punto más de intensidad y aplicándose en defensa sobre un McDonell que había hecho daño hasta entonces, mientras que comenzaba a emerger la figura del base esloveno Samar en la anotación, demostrando que puede ser una de las sensaciones de la competición esta temporada.

Un 13-2 de salida en apenas tres minutos obligaba a David Barrio a pedir tiempo muerto (45-33) ante el riesgo de que el partido se rompiese. Fueron los mejores minutos de Zamora, que siempre se mantuvo por encima de los diez puntos e incluso llegó a atesorar una máxima de 17 de ventaja que parecía ser definitiva. Sin embargo, en los últimos instantes entre Ferrando y Casanova anotaban puntos que reducían la diferencia hasta el 54-44 de final de periodo.

En el último cuarto las fuerzas se equilibraron al máximo, ya que mientras en Zamora Iza y Cabral se mantenían fuertes en la pintura y Samar y Mendicote por fuera, en Ciudad de Ponferrada aparecían jugadores a los que les había costado en el inicio. Ferrando, Stefanuto y Casanova mostraban un buen nivel y McDonell y Joel mantenían el equilibrio en la pintura.

Durante varios minutos, las distancias se mantuvieron entre los 8-10 puntos, si bien en los últimos dos minutos y medio Ciudad de Ponferrada tuvo sus mejores momentos, cuando fue capaz de remontar el 69-61 adverso. En un abrir y cerrar de ojos una canasta de Víctor, un triple de Rafa Casanova y otro robo y canasta de Víctor, redujo la distancia a un solo punto ante una afición local que había tenido hasta el momento la sensación de tranquilidad y empezaba a ver en riesgo el resultado, por lo que comenzaba a apretar.

Después de casi dos minutos sin anotar ninguno de los dos equipos, se llegaba a los últimos 19 segundos con la posesión para los bercianos. Luis Ferrando recibía falta personal y le mandaba a la línea de tiros libres, teniendo el valenciano la opción incluso de poner por delante el equipo. Erraba el primero y anotaba el segundo, tras lo cual Ciudad de Ponferrada hacía una buena defensa para mandar el partido a la prórroga.

En el tiempo extra los zamoranos volvieron a salir fuertes y pronto pondrían una distancia ya definitiva entre Cabral, Samar y Bonde. Ciudad de Ponferrada no le perdió la cara al choque manteniéndose hasta el final los 6-8 puntos. En los últimos dos minutos David Barrio dio entrada a Álvaro Lorenzo, quien tuvo tiempo de anotar una canasta, y en los instantes finales también a los júnior convocados, Carlos Barreiro y Diego Raposo.

“HEMOS LLEGADO A LA LEB PLATA PARA COMPETIRLA”

Al acabar el partido, David Barrio hacía una primera valoración en la que insistía en el mensaje de los días anteriores: “es un partido de pretemporada del que no se pueden sacar conclusiones a nivel de resultado por las bajas de los dos conjuntos y en nuestro caso especialmente en el juego interior ya que hemos ido sin ninguno de los ‘cincos’ que esperemos que comiencen la temporada. No es un partido al que le demos importancia al aspecto de estar acertados o no, si no a ir viendo cosas. Al final McDonell ha tenido que jugar casi recién bajado del autobús, por la baja de Alex Laurent”.

En cualquier caso, el técnico vallisoletano considera que “las sensaciones son buenas porque hemos sido capaces de competir y sobreponernos a un mal comienzo donde Zamora nos superó a nivel de intensidad. Lo sabíamos y lo habíamos hablado, pero por mucho que lo hagas para la mayoría de jugadores eran sus primeros minutos en LEB Plata y no conocían el nivel de intensidad físico al que nos íbamos a enfrentar”.

En conclusión, “en la situación que llegábamos de jugadores del primer equipo, cargas y molestias, el hecho de haber competido ante Zamora es para que estemos satisfechos y saber que hemos llegado a la LEB Plata para competirla, no para ir de comparsas”.

INNOVA CHEF (19+13+24+13+15): Zigar Sima (19), Unai Mendikote (12), Mads Bonde (19), Walter Cabral (19) y Christopher Iza (6) – cinco inicial – luego Pablo Ruiz (0), Guido Villamil (5) y Javi Beltrán (4).

CIUDAD DE PONFERRADA (15+16+15+23+7): Luis Ferrando (11), Stefan Vlahovic (0), Rafa Casanova (10), Víctor Pérez (7) y Joel Kanyinda (7) – cinco inicial – luego Sean McDonell (16), Dani Stefanuto (23), David Valcarce (0), Álvaro Lorenzo (2), Carlos Barreiro (0) y Diego Raposo (0).

ÁRBITROS: Pellitero González y Borrego Rodríguez (Castilla y León). Eliminados por personales a los locales Christopher Iza (min. 37) y Mads Bonde (min. 43), además de Luis Ferrando por parte de Ciudad de Ponferrada (min. 42).

PARCIALES: 9-6 (5’), 21-15 (10’), 27-21 (15’), 32-31 (descanso), 47-36 (25’), 54-44 (30’), 65-56 (35’), 69-69 (final del tiempo reglamentario) y 84-76 (final tras prórroga).

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la primera jornada de la Copa “LEB Plata de Castilla y León” disputada en el pabellón “Ángel Nieto” de Zamora. Buena afluencia de público, que ocupó buena parte de la grada principal de la instalación. No disputó el encuentro Alex Laurent por precaución debido a sus molestias en la espalda.