Comienza el curso escolar en la Manchuela

Tal y como ha explicado a Radio 90 la Delegada de la Junta en Cuenca, María Ángeles Martínez, el curso se ha iniciado en la provincia con normalidad tanto en los centros como en las líneas de transporte escolar, aulas matinales y comedores.

En la comarca de la Manchuela son alrededor de 16 las rutas que llevan a los niños y niñas a sus centros educativos, además se ofrecen servicios de comedor en los centros de Iniesta, Quintanar del Rey o Motilla y este año se amplían servicios con el aula matinal en el CEIP San Gil Abad de Motilla del Palancar.

Según la Delegada, la intención es ir ofreciendo cada vez más y mejores servicios educativos en nuestros municipios para que los niños y niñas estén atendidos y no tengan que marcharse de sus pueblos, por esto mismo se apuesta fuertemente por la escuela rural y se mantendrán abiertas escuelas con un número de niños muy reducido, como es el caso de Olmedilla de Alarcón en la Manchuela, aunque en el caso de Gabaldón se ha tenido que cerrar porque no se llegaba a los 3 niños. Con respecto a las ratios, la Delegada ha afirmado que progresivamente se va mejorando, ya que este año las clases de tercero y cuarto de la ESO tendrán un número menor de alumnos y desde el Gobierno Regional esperan lograr mejorar de forma progresiva estas cifras que empeoraron notablemente en la legislatura de 2011.

En Motilla del Palancar, uno de los pueblos de mayor tamaño de la comarca, son cerca de 1100 alumnos los que este año cursarán estudios de educación Infantil, Primaria y Secundaria. Una cifra que como la propia Delegada ha indicado es muy importante cuidar para que no disminuya.