Estudiar en casa o fuera

¿Estudiar en casa o estudiar fuera? ¿Quedarme en casa o tener cierta independencia? Estas son algunas de las preguntas que se hacen los estudiantes cuando afrontan el reto de ir a la Universidad. Una decisión siempre condicionada a las posibilidades económicas de cada familia y a la disponibilidad de grados en las diferentes universidades del país, pues no siempre se puede estudiar lo que desea donde se desea.

Nuestro compañero David Fernández nos acerca a la vida de los estudiantes.

Desde bien pequeños se le pregunta a los niños qué quieren ser de mayores, una pregunta que por lo general recibe una rápida respuesta. A medida que estos niños crecen, las respuestas van cambiando y, en muchos casos, comienzan las dudas. Unas dudas que se acrecientan cuando en secundaria tienen que empezar a elegir optativas enfocadas a lo que se desea estudiar en el futuro, que siguen en Bachillerato con la eterna duda entre letras o ciencias, que alcanza su culmen con la elección de grado. Y no son pocos los jóvenes de la comarca que la abandonan para estudiar y, en muchos casos, no volver.

La oferta del campus de la Universidad de Cádiz en la Bahía de Algeciras acoge a una buena cantidad de estudiantes, pero muchos no encuentran lo que quieren o, sencillamente, no quieren seguir estudiando aquí.

Hay familias que se pueden permitir, con más o menos comodidad, enviar a sus hijos a estudiar fuera sin necesidad de percibir ayudas externas. Pero una residencia, un piso, comida, material... suponen un gasto que no siempre se puede asumir. Por ello, en la mayoría de casos, la beca que ofrece el ministerio es indispensable para que los hijos puedan cursar sus estudios. Pero hay muchas quejas en algunos casos.

La comida es una de las materias que más preocupan a las familias. Quieren que sus hijos coman bien, que se nutran, que se cuiden. Esto en una residencia es más sencillo, pues casi todas incorporan las comidas y tienen un menú que procura que coman de todo. Pero en los pisos esto cambia. Allí lo que más se escucha es este sonido.

¿Se cuidan los estudiantes? ¿Es verdad que la mayoría solo come comida precocinada como pizzas? ¿Y la comida que se llevan de casa? Solo los estudiantes saben de verdad la respuesta a esta pregunta.

España es el tercer país de Europa que más alumnos envía de Erasmus y el que más recibe. Muchos son los alumnos que realizan las solicitudes para optar a las hasta tres plazas que se ofertan en la gran mayoría de casos. Aunque no todos están realmente interesados y que prefieren mantenerse en suelo patrio.

Muchos están deseando acabar los estudios para trabajar y no tener que preocuparse por más exámenes y otros todo lo contrario. ¿Cómo ven los estudiantes esta etapa? Para muchos la Universidad supone la mejor etapa de sus vidas por la libertad de la que disfrutan y por la escasez de preocupaciones a excepción de estudiar. Aun así, el sentir general es bueno, gusta esta etapa.

El futuro. Ese abismo que a medida que avanzas en los estudios se atisba más cercano. ¿Tienes pensado qué vas a hacer cuando acabes? ¿Y cuándo acabes qué? Estas son dos de las preguntas más oídas por el estudiante medio cuando están en la universidad. La cada vez más inminente llegada del momento de dar el salto preocupa a muchos. Algunos lo tienen claro pero otros... no saben qué hacer.

Once grados y cinco másteres es la oferta de la UCA en la Comarca. No es poco común escuchar comentarios del tipo "es que aquí no hay nada", "yo me voy fuera". En ocasiones algunos se marchan y vuelven al poco, otros quieren irse y en el último momento no pueden y se quedan. Pero muchos se van decididos a no volver si les es posible.

La vida del estudiante, pese a que muchos la han vivido, en ocasiones es la gran desconocida de la sociedad. El futuro de la comarca, el país y el mundo se gesta cada vez más lejos de una de los polos más estratégicas e importantes del país. ¿Se les cuida lo suficiente? ¿Se debe aumentar la oferta? ¿Deben cambiar muchas cosas