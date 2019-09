La mentira tiene las 'ruedas muy cortas'

Como si fuera el “juego de las sillas”, un conductor que transitaba por la Ribera trató de confundir a los agentes de la Guardia Civil para evitar que le pillaran al volante de un vehículo sin el permiso de conducir en vigor por la pérdida de todos los puntos. Pero la estrategia de tratar de cambiarse por el copiloto que le acompañaba no le dio resultado. Dado que la pérdida del carnet no se detecta a simple vista el detonante de la denuncia fue otra infracción de carácter menor que estaba cometiendo su acompañante, quien no llevaba puesto el cinturón de seguridad como percibió una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico. Y fue en el momento de proceder a dar el alto al vehículo para comprobar esta circunstancia cuando observaron que el coche estaba parado en un camino y que el conductor intentaba intercambiar su posición con la del copiloto, “nervioso y velozmente” según indican fuentes de la Benemérita.

Ambas personas fueron identificadas, momento en el que los agentes verificaron que el conductor de 37 años carecía de autorización para conducir al haber vencido su vigencia por perder la totalidad de los puntos asignados al mismo y no haber realizado el preceptivo curso de Sensibilización y Reeducación Vial para recuperar parte de los mismos. Por este motivo será investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial. Tampoco su acompañante se libró de la preceptiva denuncia por no hacer uso del cinturón de seguridad correctamente abrochado.

Las diligencias se han entregado al Juzgado de Instrucción Nº 2 de Aranda de Duero.