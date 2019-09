Markel Susaeta ficha por el Gamba Osaka de Japón

El club japonés Gamba Osaka anunció hoy la contratación del jugador español Markel Susaeta, que militó en el Athletic de Bilbao en las últimas doce temporadas.

Susaeta, de 31 años, era el capitán del equipo vasco, con el que jugó 507 partidos.

El futbolista, que jugó en la selección española en 2012, declaró en mayo pasado estar dolido porque no pudo concretarse la renovación de su contrato en el Athletic, pero expresó su voluntad de seguir en el fútbol, aunque sin dar detalles sobre su futuro.

"Es mi pasión, lo que me gusta y sigo teniendo la ilusión de ir a entrenar y mejorar cada día. Aunque todo esto es muy reciente. No sé donde estaré la campaña que viene, ni me lo he planteado aún", aseguró en declaraciones a los periodistas.

El Gamba Osaka, de la ciudad de Osaka, ocupa ahora el puesto 14 de la clasificación de la primera división de la JLeague, integrada por 18 equipos. Está dos puestos por debajo del Vissel Kobe, en el que militan los españoles Andrés Iniesta y David Villa.

Susaseta, que lucirá en su camiseta del Gamba Osaka el número 14 que llevaba en el Athletic, se suma al equipo nipón en principio sólo por esta temporada, que termina dentro de cuatro meses.

Preguntado al respecto por los periodistas por qué sólo por cuatro meses, el jugador vasco declaró que estuvo mucho tiempo jugando en España y ahora quería hacerlo fuera del país, según el periódico Sports Hochi.

El excapitán del Athletic tendrá como compañero en el Gamba Osaka al cántabro David Cocha, que quedó vinculado al club nipón en marzo de este año prestado por la Real Sociedad.