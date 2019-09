El lago de la Arboleda se seca

El antiguo pueblo minero de la Arboleda, situada en el municipio del Valle de Trápaga-Trapagaran, se reconvirtió en una atractiva zona de embalses artificiales, rodeados de zonas verdes donde se puede incluso practicar la pesca. Sin embargo, desde hace unas semanas, su mayor lago, que lleva por nombre el 'Ostión', ve cómo su nivel de agua está descendiendo hasta niveles preocupantes.

Por ello, en Hoy por Hoy Bilbao hemos decidido buscar los motivos y posibles soluciones de este problema. Según apuntan desde la Agencia Vasca del Agua (URA), el descenso del nivel de agua está motivado por una fuga en una válvula de las galerías subterráneas. Victoria Arias, técnico de este ente, afirma que desde el momento en que se detecta el fallo "es al campo de golf a quien le pido que haga la reparación que sea oportuna", ya que el lago 'Ostión' "es un embalse con una concesión de aprovechamiento de aguas que está vigente como de usos industriales, pero que tiene un expediente abierto de modificación de características porque se iba a modificar para riego de campo de golf". Por ello, "cualquier avería en esa conducción es un tema que debe reparar el titular del campo de golf".

En cambio, el alcalde de Trapagaran, Xabier Cuéllar, niega este extremo ya que, según ha afirmado en los micrófonos de Hoy por Hoy Bilbao, el campo de golf le ha asegurado "que allí no llevan el agua para nada". "Hubo un momento en el que se captó algo de agua y se abrió algún expediente [...] Estuve hablando con el gerente del campo de golf y me dijo que no, que en absoluto [se estaba llevando agua del lago para regar el campo de golf]".

José Quintana, ganadero (izq.) y Eneko Pérez (dch.), historiador de Ekoetxea - Peñas Negras, conocen muy bien la zona y se muestran preocupados por la situación del lago 'Ostión' / JC Otaola

Además, hemos contado con la presencia de dos conocedores de la zona como José Quintana, ganadero, y Eneko Pérez, historiador de Ekoetxea - Peñas Negras. Quintana lanzaba la posibilidad de "sellar la galería de salida y hacer un desaguadero por la parte de arriba, con una conduccion de agua hasta el río". Una posibilidad que la propia Arias ve factible.

Por su parte, Pérez destacaba el potencial didáctico de la zona "para conocer el pasado industrial y lo que es Bizkaia hoy en día". En suma, ambos, Quintana y Pérez, se muestran preocupados por la situación e instan a las instituciones a buscar soluciones.

Una mirada atrás

No es la primera vez que un lago de la Arboleda se ve afectado de esta manera. Ya en 2008 se produjo un descenso en el nivel de agua de 6 metros y no fue hasta 2012 que URA dio por finalizados los trabajos para solucionar dicho problema. Por ello, desde este ente afirman que esta vez no van a asumir ellos el coste de la reparación, como hicieron aquella vez, "extralimitándose" en sus funciones, sino que debe ser el área correspondiente de la Diputación Foral de Bizkaia. De todas formas, por el momento no se atreven a poner cifras al coste de la reparación.

A la espera de la reunión del próximo 13 de septiembre, entre URA y técnicos de la Diputación, los vecinos de la zona ven con preocupación cómo el nivel del agua continúa bajando.