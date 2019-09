"Si los trabajadores tuviéramos que tirar en nuestra jornada por mochilas, los sindicatos se nos echarían al cuello"

La estadística indica que ocho de cada diez adultos pedeceremos dolor de espalda. Evitar que la estadística infantil aumente es un reto que lleva denunciando dos años Blanca Usoz. Especialista en Medicina del Trabajo subraya que "si nuestros niños y niñas fueran trabajadores sería impensanble que acarrearan al menos el 10 por ciento de sus pesos a diario y en su jornada laboral que es la escolar."

Tajante y respaldada por un grupo de profesionales que en Twitter abanderan el hastag #sinmochilas, asegura que "sí es evitable esta situación" aunque subraya que es labor de toda la comunidad educativa "evitar que lleven deberes en esas mochilas".

Consultada por la posibilidad de llevar mochilas con ruedas, Blanca no cree que sea la solución, aunque sí lo considera del mal el menor. "No es un sistema libre de problemas aunque mi afán es eliminar esos trayectos escolares con cualquier tipo de peso a cargo de nuestros escolares". Blanca subraya que "posiblemente penséis que limitando el peso de la mochila al 10 por ciento del peso corporal del niño, colocándola bien, cuidando la higiene postural en el ámbito escolar o fomentando la práctica de ejercicio, las mochilas no sean tan malas y esto no es cierto."

Para demostrarlo, Blanca en la entrevista que aquí puedes recuperar, asegura que "nada compensa el efecto negativo de cargar cualquier tipo de peso a la espalda. Limitar el peso de la mochila y colocarla bien es lo adecuado para ir de excursión al monte o hacer el Camino de Santiago sin lesionarse, pero no son recomendaciones adecuadas para una actividad cotidiana diaria."

La doctora Usoz asegura que poco a poco son más las personas que se unen al movimiento #sinmochilas y se felicita porque ya hay profesores que asumen la responsabilidad de evitar esos pesos, "lo cual es digno de alabar aunque el problema debería ser asumido por toda la sociedad."