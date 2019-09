La oposición insta a Feijoo a presentar los presupuestos de 2020

Todos los grupos de la oposición creen que el gobierno de Alberto Núñez Feijoo debe presentar su proyecto de presupuestos para el año que viene.

Tanto Ana Pontón, la portavoz del BNG, como el socialista, Xaquín Fernández Leiceaga, han recordado que el ejecutivo gallego presentó sus cuentas en otros ejercicios sin contar con las previsiones a nivel estatal.

Las cosas no han cambiado, el PP mantiene su mayoría absoluta y no hay cambios que justifiquen otra cosa, a no ser, afirma el portavoz del PSOE, que Feijoo no quiera debatir en el parlamento, ahora que las elecciones autonómicas están más cerca. "Que no se escude en la situación política porque Facenda introdujo en el parlamento los presupuestos en una situación política similar antes de aprobarse en España el techo de gasto, tendría que explicar por qué entonces sí y ahora no".

En este mismo sentido, el Grupo Común da Esquerda a través de la diputada Luca Chao avanzaba que pedirán explicaciones si la tramitación de las cuentas no sigue este otoño los plazos habituales. Chao se pregunta si está Feijoo planteando "algún tipo de chantaje".

Desde el BNG consideran que si se prorrogan las cuentas de este año quedará claro que Feijoo opta por hacer oposición a Pedro Sánchez en lugar de por defender los intereses de los gallegos.

Mientras los grupos de la oposición ven claro que la Xunta debe elaborar los presupuestos del año que viene, en el PP se agarran al impago de los 700 millones de euros, en parte de entregas a cuenta previstos para este 2019, para justificar la dificultad de diseñar unas cuentas para el año que viene, tarea que cada año arranca a la vuelta del verano.

El portavoz Pedro Puy, reconocía que "hay margen" para empezar a trabajar en ese documento aunque considera que no se puede ir mucho más allá, porque ni hay previsiones para 2020 ni está resuelta la deuda de 2019. Según Puy, hacer un plan de gasto para el año que viene sin conocer los ingresos "puede suponer meterse en un lío porque igual se gasta más de lo que luego ingresa".