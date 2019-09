¿Por qué el río Guadalfeo no lleva ni una gota de agua si Rules está lleno?

La foto superior tomada el pasado día 3 de septiembre por Ecologistas en Acción en el último tramo antes de la desembocadura del río Guadalfeo, entre Motril y Salobreña (Granada) muestra un cauce completamente seco. El río 'no se ha secado', dice el movimiento ecologista, sino que ha sido objeto de una 'desecación', que no es lo mismo.

No se ha secado, puesto que el pantano de Rules, a pocos kilómetros río arriba se encuentra lleno. Está al 90 por ciento de ocupación, por lo que, aseguran, no tiene ningún sentido no garantizar el caudal ecológico. Por lo pronto, ya se ha exigido a la Delegación de Medio Ambiente una solución urgente y se le recuerda a sus dirigentes la responsabilidad penal en la que podrían incurrir si permiten el desastre medioambiental que se está gestando.

Desecar el río está provocando daños, 'quizás irreparables', dicen los ecologistas, a especies protegidas, como el galápago leproso y la anguila europea. Curiosamente esta especie cuenta con un plan especial de protección en Andalucía. Es un plan que a la luz de esta denuncia no pasa por la Costa Tropical.

Dice Ecologistas en Acción que no es comprensible que con un embalse lleno, se deje de cumplir el mantenimiento de los caudales ecológicos que exige la Ley de Aguas. En un comunicado, esta organización asegura que es 'demasiado frecuente que no se vierta ni una gota al mar'.

Ecologistas en Acción ha apostado este lunes por lo obvio: mantener un mínimo caudal que mantenga la vida piscícola 'que de forma natural habitaría el río así como su vegetación de ribera'.