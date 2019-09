El Consell de Ibiza espera liquidar la deuda pendiente con el Cetis en las próximas semanas

El Consell de Ibiza reconoce el retraso en la validación de las facturas presentadas por las empresas de autobús por entradas y salidas del Cetis pero explican que ya están tomando medidas para "desatascar" la situación y que se empiece a pagar a la empresa concesionaria.

El conseller de Transporte, Javier Torres, dice que han dado la orden para que abonen las facturas, "aunque no estén revisadas, para no seguir acumulando más retraso". Después, "si los números no cuadran, se realizarán las compensaciones oportunas". Torres afirma que "nos encontramos que estaba pendiente todo el tema de verificación de facturas, para comprobar si los datos eran correctos, porque teníamos problemas a la hora de obtenerlos, pero no queremos dilatar más esta situación, porque se pueden generar otros problemas".

El conseller recuerda que el pago anual a la concesionaria de la estación de autobuses será de entorno a un millón de euros. La cantidad que se le debe a la Sociedad Gestora Cetis correspondiente a estos meses, desde la entrada en funcionamiento de la estación en febrero, rondará los 700 mil. En cualquier caso, espera que la situación se "desatasque" en pocas semanas y comiencen a salir facturas para ser abonadas.

Las empresas de autobuses también a la espera

Las empresas de autobuses afirman que su intención es abonar el dinero que deben a la Sociedad Gestora Cetis, pero recuerdan que el acuerdo de entrada en la estación que firmaron con el Consell contempla que es la máxima institución insular la que tiene que validar esas facturas.

El vicepresidente de la Asociación de Transporte Regular, José María Cardona, dice que, efectivamente, no han pagado un solo euro desde febrero, "porque el equipo de Gobierno del Consell lleva dos meses dándonos largas".

Sobre la deuda correspondiente al año 2013 que acumulan algunas empresas, dice que es una cuestión que se está dilucidando en los tribunales. Afirma que "se abonarán esas facturas si la justicia no nos da finalmente la razón".

Cardona insiste en que la intención de las empresas de transporte es "cumplir estrictamente con la legalidad".