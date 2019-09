La justicia anula el cese de José Ramón Mateos como funcionario del Consell de Formentera

El titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Palma ha estimado parcialmente el recurso presentado por José Ramón Mateos, que llevó a los tribunales su cese como funcionario interino en su categoría de origen en el Consell de Formentera. Lo declara "nulo y sin efecto", al considerar que la institución ha cometido una serie de irregularidades. Entre ellas, permitir la inasistencia por liberación sindical durante el periodo de prueba, sin hacer ninguna advertencia o reparo sobre la situación.

En el fallo también se destaca que no se ha ha intruido un expediente, ni se ha dado trámite de audiencia al interesado. También resalta que se ha aplicado una posibilidad de dejar sin efecto el nombramiento sin justificación ni motivación.

Mateos, que es delegado del sindicato UGT en la institución, había sido cesado también como presidente del Comité de empresa del Consell en su relación laboral como Agente de Ocupación y Desarrollo Local. Despido que el Juzgado de lo Social de Ibiza declaró improcedente, habiéndose producido ya su readmisión.

Desde el sindicato UGT dicen la única explicación posible tras esta condena al Consell por vulneración de derechos fundamentales es que la actividad sindical molestaba los "tejemanejes" en materia de personal seguidos por la institución. Hablan de una forma de proceder "irregular, que se puede calificar de chapucera e ilegal".

Señalan que todo este proceso ha costado 70.000 euros a las arcas del Consell, que debefría ser asumido por los responsables de este "despropósito". Insisten también en la petición de responsabilidades políticas por parte de los anteriores gestores de Personal de la institición. Vanessa Parellada, actual consellera de Juventud, Participación Ciudadana y Nuevas Tecnologías fue, durante el anterior mandadio, consellera de Recursos Humanos".

La sentencia no estima otras peticiones que se planteban en la denuncia. Señala que que la actuación del Consell Insula no vulneró el derecho de libertad sindical de Mateos ya que "no se puso ningún obstáculo u objeción para que desplegara su actividad representativa".

Tampoco puede observarse, dice el fallo, vulneración del derecho a tutela judicial efectiva por cuanto, "más allá de la alusión al mismo que se contiene en los escritos de demanda y conclusiones de la parte actora, ninguna alegación específica se efectúa en ese sentido que permita deducir siquiera dónde puede hallarse esa infracción. Siendo ello así, no cabe sino desestimar esa posición".