La alcaldesa de Jódar, IU y Podemos alientan a sus allegados a no trabajar

Comparecían, en rueda de prensa, el pasado viernes por la tarde, Mateo Justicia (IU), Isabel Montávez (Podemos), Agustín Barroso (Podemos), Juana Cazorla (IU) y María José García Vílchez, contratada por el Ayuntamiento de Jódar, para ‘las calles’, del 2 al 6 de septiembre, que denunciaba un supuesto trato vejatorio por parte de una encargada del Ayuntamiento de Jódar.

Este era el tema central, y común, en todas las intervenciones, al margen de otros temas puntuales, que pasaban a ser secundarios.

La primera referencia llegaba por el concejal de Izquierda Unida, Mateo Justicia, que ejercía de presentador, “…Vamos a tratar, en primer lugar, María José, una vecina-trabajadora del ayuntamiento, que nos va a contar los problemas que ha tenido…”.

Los primeros datos de la situación los daba conocer la concejala y responsable política de Podemos, Isabel Montávez, “… Tenemos aquí a M.ª José, que el día 4 me llama diciendo la situación que está pasando trabajando en ‘las calles’, en estos 5 días que ha salido. Donde una trabajadora del ayuntamiento, que no está liberada, pero bueno, que es trabajadora del ayuntamiento, la trata de forma incorrecta. A mi M.ª José me llama la tarde del día 4… La volvieron tres veces a un jardín, diciendo que estaba el jardín sucio… A ella no le quedo de otra, que dijo que se le estaba subiendo el cargo a la cabeza, es normal… A M.ª José ese día le quitaron el cepillo, y como no tenía herramienta para trabajar se fue a su casa… Y yo digo lo mismo que dice M.ª José, es que yo creo que, como llevan 8 años gobernando, me creo que ya se le ha subido el cargo a la cabeza…”.

La propia trabajadora afectada, María José García Vílchez, daba a conocer más detalles de la situación, que se iniciaba ya en el primer día, en el reparto del trabajo en la nave municipal, por parte del encargado general (José Luis Pastrana), reconociendo que en el segundo día llegó a enzarzarse con la encargada, “… El día 2 empiezo yo mi contrato en ‘las calles’, el trato en la nave no fue el correcto, cuando José Luis (Encargado general), dirigiéndose a todos los trabajadores que nos encontrábamos allí, nos invitaba a que si no teníamos ganas de trabajar, no fuéramos a nuestras casas. Mi problema empieza al segundo día de estar trabajando, cuando las formas de dirigirse a mí no eran las apropiadas, ni las correctas. Hasta el punto en que yo llegue a enzarzarme con ella… Nosotras estábamos trabajando tres personas y a la única que se dirigía era a mí. Y se lo reproche, que ¿Por qué se dirigía a mí? Yo hago lo que ella me dice, limpiar mi jardín… Al rato vuelve, y me dice que el jardín no está limpio. Me vuelvo con mi compañero, otra vez, y el jardín estaba limpio… Empezamos, otra vez, una discusión… Vuelve José Luis (Encargado general), y me dice que me vuelva a ir al jardín. Le digo que me han vuelto ya dos veces y que el jardín está limpio y que solo se está dirigiendo a mí. El no actúa de otra manera, nada más que cogiéndome el cepillo y el recogedor y me dice te puedes ir. Yo, sin pensármelo dos veces, cojo y me voy… Al día siguiente, vuelvo a mi puesto de trabajo y el primer –Buenos días – es pidiéndome disculpas. La cosa queda en que voy al ayuntamiento, a poner una queja, de cómo se nos está tratando a los trabajadores, que no es solo a mí, que he presenciado como se están tratando a otros trabajadores más… Y hoy, en mi último día de ‘calles’, me llama aparte… Me dice que muchas gracias, por ayer ir a dar la queja al ayuntamiento…”. María José García abandonaba la rueda de prensa tras su intervención, sin dar opción a pregunta alguna desde los medios, y aunque anunciaba que iba a presentar una denuncia en el propio ayuntamiento, al cierre de esta noticia no se ha hecho efectiva, al menos por escrito.

A continuación, el portavoz de grupo municipal de Podemos, Agustín Barroso, vinculaba la situación a la necesidad de unión entre la izquierda e incluso con la deuda municipal, “… El trato que ha recibido esta vecina-trabajadora, por parte de otra trabajadora del Ayuntamiento de Jódar, es lo que hace, más que nunca, que haya unión entre la izquierda. Porque es vergonzoso que, desde un ayuntamiento, que esta empleada del ayuntamiento explique quién ha sido el que le ha dicho que enhorabuena, por tener mano dura con los trabajadores. Es lo que nos queda en estos 4 años. Van a dejar el ayuntamiento como una era, con más deuda, porque lo único que van a incrementar va a ser deuda…”.

La coordinadora y portavoz de Izquierda Unida, Juana Cazorla, hacía referencia a la falta de experiencia de la afectada y a la condición, de la encargada municipal, de haber ido en una candidatura (PSOE), como en su día ya hizo con otros trabajadores municipales, “… El ejemplo lo hemos tenido esta tarde, con la trabajadora, por la falta de experiencia que tiene trabajando, porque si hubiese tenido más años y más experiencia, lógicamente esta trabajadora, que me imagino quién es, que es una encargada que tienen, que lleva un montón de años trabajando, que también fue en una candidatura, que también podríamos haber dicho su nombre, porque, públicamente, ella se ha presentado varias veces en las candidaturas… Un rechazo frontal, desde nuestra organización, a este tipo de comportamientos, a los trabajadores hay que tenerles un respeto…”.

Alusiones a que la encargada municipal, en su día, fue integrante en una de las candidaturas del PSOE en unas elecciones municipales, ninguna a que la trabajadora afectada y su padre lo eran de PODEMOS en las elecciones municipales del pasado mes de mayo. Una situación que también se repetía hace unos meses, cuando la coordinadora local de Izquierda Unida ponía nombre y apellidos a un trabajador en proceso de regularización de su situación laboral, a través de una demanda en los juzgados, como otra veintena más.

Respuesta de la alcaldesa

En cualquier caso respuesta inmediata de la alcaldesa, María Teresa García, en lo que considera una campaña preparada desde IU y Podemos, defendiendo en todo momento la capacidad de trabajo de todos los trabajadores/as de Jódar, “… Izquierda Unida y Podemos, así de claro lo voy a decir, no tengo pelos en la lengua, alientan a sus allegados para no trabajar… En Jódar tenemos a los mejores trabajadores de España… Yo en esto no quiero perder mi tiempo, mi tiempo se lo debe dedicar a mi pueblo, que es por el que me debo… IU y Podemos creen que porque le diga a sus más allegados que no trabajen, no vamos por buen camino. La inmensa mayoría no le hacen ni puñetero caso. Esto no es bueno, es dañino, malo y perjudicial para otros trabajadores, porque que tengas al lado que no quiera trabajar y diga que no hagas nada… Ellos creen que les hace daño al PSOE, con este tipo de actuaciones. Y no, le hacen daño al pueblo, porque nos frena… Y eso no lo voy a permitir. Porque yo quiero que mi pueblo avance y sea ejemplo en todo… Llevamos más de 8 años gobernando y no hemos tenido una queja de ningún trabajador, porque aquí, los encargados del ayuntamiento, tratan a la gente fenomenal… Yo gestiono dinero público y no voy a permitir que paren mi pueblo. No me va a temblar el pulso, porque estos son los amiguitos, los que quieren hacer ruido por el ruido, que ahora les ha dado por los trabajadores. No lo voy a permitir, porque en este ayuntamiento se trata a todos los trabajadores de dulce, con respeto, como hay que tratarlos. Y estos no van a sacar rédito político de alguien que no quería trabajar…".

La alcaldesa daba a conocer todos los detalles de la situación, “… Esta mujer salió a trabajar el día 2 de septiembre y terminaba su contrato el viernes, día 6… Esta chica se dirige a la encargada del ayuntamiento, para solicitarle un cambio en su lugar de trabajo, para hacer el del recorrido desde la Plaza del Ayuntamiento a Paseo Primero de Mayo, un cambio que le fue aceptado. Indicándole, en el primer día en ese nuevo recorrido, un limpiado especial a los jardines de la plaza… Al rato se pasa, para ver si han limpiado los jardines de la plaza y ve que no los han limpiado, y entonces les dice – Mirad, que no habéis limpiado los jardines de la plaza – Y ella (la trabajadora) dice que sí -… Fue al encargado general, al que le insistía, con que no lo volvía a limpiar, y le tiró el cepillo y se fue, y esto no era ni las nueve de la mañana…”.

Otros temas rueda de prensa de IU y Podemos

La responsable política de Podemos Jódar daba a conocer los puntos de un documento de trabajo entre ambas organizaciones, que suscribían y firmaban ella misma y la coordinadora local de IU, Juana Cazorla, “… Ante la derecha unida, un frente de izquierdas unido.

La unidad de la izquierda como punto de partida para desarrollar el municipio de Jódar.

Hace falta que la izquierda real se rearme y reaccione, fundamentalmente, para ponernos al servicio de las clases populares.

1.º.- Daremos cuerpo a una estructura orgánica y organizativa que contará con diferentes compañeros y compañeras de cada organización, 5 miembros por organización.

2.º.- Dicha estructura de organización unificada será el máximo órgano con capacidad de decisión e intervención entre asambleas conjuntas de ambas organizaciones políticas.

3.º.- Se mantendrán reuniones periódicas, quincenales o extraordinarias, a fin de coordinar con nuestros representantes institucionales las políticas que estos desarrollarán en el ayuntamiento.

4.º.- Mantendremos en contacto permanente con la ciudadanía y, en especial, con las clases populares. Ante la necesidad de desarrollar nuestra población en favor de los más débiles de la sociedad. Contacto directo con colectivos sociales, asociaciones vecinales, asociaciones sin ánimo de lucro, para reafirmar la imagen de unidad más necesaria que nunca.

5.º.- En base de la sostenibilidad del proyecto común, tendremos un control permanente sobre todo aquello que se publique, tanto en redes sociales como utilizando informativos de cara a la información ciudadana.

6.º.- Especial hincapié en el contacto directo con las bases de nuestras organizaciones, en asambleas con una periodicidad bimensual o en su caso extraordinariamente.

7.º.- Por último, destacar la cohesión entre los diferentes grupos municipales con capacidad para mantener, entre ellos, reuniones que puedan coordinar nuestras propuestas, a la hora de afrontar las sesiones plenarias…”.

Así mismo, la coordinadora local de Izquierda Unida, Juana Cazorla, daba a conocer, para ayer domingo, una asamblea de cara a organizar un censo de los trabajadores y trabajadoras que no tengan campaña de vendimia, una situación que pretenden repetir para la campaña de aceituna, “… Viene una vendimia muy floja… A todos los vecinos y vecinas que no van a ir a la vendimia, que bajen para hacer un censo, que eso lo tenía que hacer el ayuntamiento. Y luego viene la aceituna que va a ser mucho peor…”.