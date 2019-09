Aleksandra Stanacev: "La liga española es muy dura, pero tenemos equipo"

O Durán Maquinaria Ensino presenta, de xeto ofcial, a unha das súas derradeiras fichaxes: Aleksandra Stanacev. A serbia chega á cidade amurallada feliz e contenta por esta nova oportunidade. "Necesitaba ya un cambio de aires y creo que me vendrá bien. El Ensino, ademáis, tiene muy buena plantilla".

Ven de facerse co bronce ca súa selección no Eurobasket. Con todo, incide en que "la liga española cada año es más complicada, conseguir el objetivo no será tarea fácil, pero soy muy positiva por las compañeras que tengo y su nivel".

