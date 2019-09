Enrique Ossorio, en La Ventana de Madrid

El curso escolar comienza esta semana para más de 1,2 millones de alumnos de la Comunidad de Madrid, un 1,4 % más que el curso pasado, de los cuales ocho de cada diez se escolarizan en centros sostenidos con fondos públicos y más de la mitad (54,2 %) en colegios e institutos públicos.

Sobre ello hablaremos con el consejero de Educación, con Enrique Ossorio. También sobre los centros que aún no han culminado las obras. Según el listado de esos colegios e institutos afectados, al que ha tenido acceso la Cadena SER, tras varios días recibiendo una negativa por parte de la Comunidad, la lista de afectados está cerrada. La consejería de Educación reconoce que no pueden llegar a tiempo en casi la mitad de las obras comprometidas para el arranque del nuevo curso. Se proyectaron 10 obras nuevas y 43 ampliaciones (53 obras en total) y casi la mitad no se han terminado.