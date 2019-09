Cifuentes: "Las he pasado más que putas"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha roto su silencio, en una entrevista en Telecinco. Lo ha hecho después de un año y medio por que, según ha dicho, se lo debía a su familia.

Como si de una novela negra se tratara, Cifuentes, asegura que detrás de su marcha hubo intereses económicos “de algún empresario que quería recibir dinero de la Comunidad de Madrid y que no recibió” y también intereses políticos. La expresidenta se ha referido a personas “que se la tenían jurada desde que empezó a levantar alfombras “y a miembros de su partido que se la querían quitar de en medio.

De hecho, no ha dudado en hablar de "fuego amigo" cuando le han preguntado por quién pudo filtrar el famoso video del robo de las cremas. Un episodio del que se avergüenza y que según dice ahora, ocurrió sin darse cuenta.

Sobre su futuro judicial, Cifuentes ha reconocido que su imputación por la trama Púnica ha sido un mazazo, que no se la esperaba, pero mantiene su inocencia. Ha hablado de sentimientos encontrados al pensar en que con su renuncia perdió el aforamiento, algo que a día de hoy podría haber hecho cambiar situación judicial.

La expresidenta madrileña no ha dudado en cargar contra el que fue su partido. Asegura que se sintió apartada “como si fuera la peste” y sobre el presidente del PP, Pablo Casado, ha dicho que “sí tenía amistad con él” pero ahora “ni la tengo, ni no la tengo porque él no me ha llamado en todo este tiempo”.