La Audiencia juzga a los hermanos Ruiz-Mateos por segunda vez

Los hermanos Ruiz-Mateos de nuevo ante la justicia. Este lunes la sección primera de la Audiencia Provincial de Palma ha iniciado el juicio por estafa agravada contra los seis hermanos y dos testaferros en la compra del hotel Eurocalas de Mallorca. La fiscalía reclama seis años de cárcel y 54.000 euros de multa para cada uno de los hermanos Ruiz-Mateos y sus dos cómplices. También pide al tribunal que les condene al pago de 14 millones de euros entre todos. Los hermanos cumplen actualmente una condena firme de dos años y medio de cárcel por la estafa en la compra de otros dos establecimientos en la isla y en Las Palmas.

La sesión ha arrancado con la ausencia de uno de los acusados, el empresario Nicolás Faure. La fiscalía y la acusación particular han solicitado que sea declarado en rebeldía y que el juicio se celebre contra los acusados presentes. La defensa no se ha opuesto, por lo que el tribunal ha dictado una orden de busca y captuira que se cursará ante la Policía Nacional y la Interpol. Si no acude, el martes será declarado en rebeldía. Además, las partes han presentado las cuestiones previas.

La defensa de los hermanos Ruiz-Mateos ha solicitado la recusación del tribunal al considerar que no es imparcial porque dos de los magistrados que los dirigen firmaron un auto en el que la defensa considera que se hizo un juicio previo de los acusados. Una petición que ha sido rechazada por los jueces. La sesión arrancará el martes con el final de las cuestiones previas y las declaraciones de los acusados.

Los seis hermanos Ruiz-Mateos han sido excarcelados para acudir al juicio en la Audiencia Provincial de Palma, donde han permanecido esperando el comienzo en los calabozos. Han estado acompañados de sus parejas, que han acudido como público.

La fiscalía sostiene que los hermanos y su padre, con la ayuda de los otros dos acusados, acordaron la compra del Eurocalas Mallorca a la familia Miralles mediante avales personales por valor de 24 millones de euros. La acusación afirma que los Ruiz-Mateos ocultaron de forma deliberada la mala salud financiera de sus cuentas y se aprovecharon de la credibilidad que la familia y el conglomerado Nueva Rumasa tenía.

El precio pactado fue de 23 millones y 600.000 euros y se pagaron 789.000 en un primer momento. Sin embargo, a los pocos meses dejaron de pagar alegando algunos problemas temporales de tesorería.

A pesar de ello meses después los otros dos acusados hipotecaron el hotel por 25 millones de euros, un préstamo que subrrogaron dos veces más y que imposibilitaba devolver el establecimiento al propietario inicial sin cargas. La viabilidad económica del Eurocalas fue imposible después debido a la enorme deuda contraída. La acusación particular calcula que finalmente solo se pagaron 10 millones de euros de los 23 y medio en los que se había cerrado la compra.