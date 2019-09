La lenta agonía de las galerías comerciales de la Plaça Major

El final de las galerías comerciales de la Plaça Major tiene fecha. El próximo miércoles, 11 de septiembre, se termina la concesión con la empresa que ha gestionado la mayoría de los locales del espacio durante los últimos 50 años. En total son 80 locales, de los cuales, 35 permanecen abiertos y 20 están en propiedad.

El espacio agoniza. La imagen que muestran hoy las galerías es la de la decadencia, de la degradación de un espacio al que no se ha podido o sabido dar una buena salida. Se han convertido en el oscuro subsuelo de una ciudad llena de vida. Sobre las galerías, la Plaça Major con puestos comerciales, restaurantes y cafeterías llenas de residentes y turistas. Muchos de ellos ni siquiera intuyen que debajo de esa ciudad luminosa y repleta de gente, a unos metros bajo ese suelo, 35 comercios tratan de sobrevivir.

Un espacio con forma de laberinto que asiste en los últimos años al cierre constante de locales, que lucen cerrados y con signos de abandono. Las vidrieras muestran en su interior los restos de lo que algún día fue: una zapatería, una tienda de ropa de segunda mano o una peluquería. A medida que han ido apagando sus luces el espacio se ha hecho más oscuro, menos atractivo y menos transitado. Las escaleras mecánicas que conectan la Plaza Mayor con el interior de las galerías tienen como única utilidad la entrada al aparcamiento subterráneo.

Lo comerciantes que permanecen en este espacio conviven con esta realidad a la espera de que a partir del cese de la concesión el Ayuntamiento de Palma tenga un plan para el futuro de estas galerías.

Gobin regenta uno de los locales desde hace 8 años. Sabía que este final llegaba y, además, coincidiendo con su edad de jubilación. Tiene previsto jubilarse tras el cierre pero solicita a Cort un aplazamiento para terminar la temporada y poder deshacerse del stock. Una prórroga necesaria para intentar salvar un verano que tilda de "fracaso".

Gobin es consciente de la dificultad actual de sobrevivir en ese espacio que "no tiene ningún tipo de atractivo para el turista, ni para el residente". Si Cort no se pronuncia, si no escucha su propuesta, "entregará el local tal y como está, repleto de artículos".

El local más antiguo de las galerías es un comercio dedicado a la electrónica. Es un local en propiedad que podrá continuar abierto pero con mayor dificultad. Si los pocos vecinos que quedan cierran, son conscientes de que "no podrán permanecer activos mucho tiempo más". Comerciantes que a dos días para que concesión termine desconocen los planes de Cort.

La incertidumbre y el enfado es evidente entre los inquilinos y propietarios pero también entre los residentes, especialmente entre los vecinos de la zona que describen las galerías como "un lugar oscuro, lúgubre al que no apetece asomarse".

Vecinos que recuerdan con nostalgia un lugar que durante décadas generó mucha actividad y era signo de prosperidad. Ciudadanos que se muestran preocupados por lo que pueda pasar en el futuro. Temen que si no se actúa con celeridad se convierta en un "agujero oscuro".

Preocupación y muchas preguntas en el aire sin respuesta por parte del Ayuntamiento de Palma que a partir del día 11 de septiembre tendrá en sus manos la gestión de las galerías y el aparcamiento subterráneo.