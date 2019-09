Los padres y alumnos de la escuela infantil de San Roque en la pedanía murciana de El Palmar (trasladados desde el histórico centro de Algezares, al pie de la Fuensanta, este curso pese a la oposición de la AMPA) se han encontrado una curiosa sorpresa al inicio de este curso.

Unos columpios "terminados" con dos capazas de obra. Están en el centro El Lugarico de El Palmar y de momento se desconoce si están así desde hace mucho tiempo o sólo son una solución provisional de alguien.

"Cuando me enviaron este vídeo creí que era una broma, pero no lo es. En la Escuela Infantil de pública San Roque de El Palmar (antes de Algezares) han puesto como columpios dos cestos de obra. Me negué a creerlo pero es cierto." ha escrito en twitter el concejal socialista Antonio Benito.

Cuando me enviaron este vídeo creí que era una broma, pero no lo es. En la Escuela Infantil de pública San Roque de El Palmar (antes de Algezares) han puesto como columpios dos cestos de obra.

Me negué a creerlo pero es cierto.@GrupoPSOEMurcia pic.twitter.com/WKoGEV1dvT — Antonio Benito 🌍🇪🇺 🇪🇸/❤️ (@AntonioBenitoG) September 9, 2019

"¿Estarán homologados estos columpios?", se pregunta con ironía el grupo municipal socialista en una publicación de Facebook.