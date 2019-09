Lucas Jiménez: "No cuentan con nosostros, pero sí con nuestro dinero"

El presidente del Sindicato Central de Regantes (SCRATS) critica la "discriminación y desazón" que genera la presencia del alcalde de Sacedón en la Comisión de Explotación del Tajo Segura y pide a todas las comunidades de regantes del Acueducto y a los ayuntamientos que beben del trasvase que pidan formalmente estar también en la Comisión que decide los trasvases.

En rueda de prensa, Lucas Jiménez ha criticado que se haya invitado al alcalde de Sacedón, que es antitrasvasista, a la próxima reunión de la Comisión, y dice que eso genera desigualdad con respecto a los regantes.

Jiménez también ha insistido en que es fundamental que el ministerio para la Transición Ecológica prorrogue el Decreto de Sequía, porque si no "será imposible mantener abierta toda la batería de pozos de sequía el uno de octubre cuando comienza el año hidrológico. No habrá agua ni en la cabecera ni en la Vega Media, lo que significará el enclaustramiento del agua desalada en Torrevieja".

Lucas Jiménez también ha dicho que si no hay prórroga no se podrán aplicar las exensiones reguladas en marzo del año pasado. Los regantes pagan un fijo de 13 millones de euros, más los 6 millones que deberán pagar el resto de usuarios, de ahí que, según lamenta, "no cuentan con nosotros, aunque sí con nuestro dinero".

Sin la prórroga del Decreto de Sequía, dice Jiménez, también hay dudas de qué va a pasar con los convenios con la desaladora de Escombreras.

Minutos después de la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede del SCRATS ha pasado por La Ventana de la Región de Murcia.