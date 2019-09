Lombraña anuncia una veintena de reuniones para preparar las fiestas de Palencia de 2020

La masiva presencia de público en los diferentes eventos musicales y artísticos que componían el amplio y variado programa ha sido la nota predominante de un San Antolín que, tal y como manifiesta la concejal de Cultura, Turismo y Fiestas del Ayuntamiento de Palencia, Laura Lombraña, “ha logrado cumplir el objetivo de sacar a la calle a los palentinos y atraer a numerosos visitantes tanto del resto de la provincia como de otras limítrofes”.

Los conciertos de ‘Fangoria’ en colaboración con Onda Cero y Europa FM, ‘Demarco’, ‘Megalatino’, ‘La Pegatina’, ‘Camela’ o ‘Café Quijano’, en el Parque del Salón, “han registrado lleno tras lleno, en muchos casos incluso a pesar de que el tiempo no fue el mejor para disfrutar de un evento de estas características”, indicó la edil, quien también quiso destacar el rotundo éxito de la quinta edición del Festival ‘Palencia en Negro’ en la Plaza de la Inmaculada, “dejando claro que apostar por los ritmos del blues, funk, rythm and soul y jazz, no es solo un acierto, sino que además está logrando que cada vez haya más adeptos y haciendo que nuestra ciudad se haya hecho un hueco importante a nivel nacional”.

Asimismo, Lombraña se refirió a los festivales que se han celebrado en Las Huertas del Obispo, más centrados en la gente joven, los cuáles también registraron llenos absolutos gracias a la colaboración con COPE, en el caso del ‘Fiestazo’ de Megastar, ‘Despistaos’ y ‘Sergio Blázquez’, Cadena SER y Los 40, en el de la ‘Party Streaming’ del World Dance Music.

Mención aparte merece la cuarta edición de un festival que, nuevamente, consiguió traer hasta Palencia a amantes del heavy de toda Castilla y León, quiénes pudieron disfrutar de la fuerza de ‘Avalanch’ y ‘Angelus Apatrida’, “dos clásicos dentro de este ámbito, que lo dieron todo sobre el escenario y llenaron de energía una noche bastante fría”, explicó la edil.

Otro de los elementos que la responsable municipal de Fiestas quiso destacar es la gran respuesta que el público ha tenido hacia los grupos locales, “que en la programación de 2019 estaban presentes en siete citas, más que nunca, y que queremos que sigan aumentando en ediciones próximas”, sentenció Lombraña.

La novena edición del San Antolín Sonora con ‘Oni’, ‘The Golden Swingles’ y ‘Union Pacific’, que llenó a rebosar la Plaza de San Miguel, las actuaciones de ‘Los de Antaño’, con su repertorio de los años 60 y el guateque, o de ‘Agua Project’, “toda una sorpresa para los que pudimos disfrutar de ellos”, han servido para, a juicio de la concejal, “constatar que en Palencia hay grupos musicales de calidad, capaces de hacer disfrutar a personas de las más variadas edades o gustos”, añadió.

También dentro del ámbito musical hay que conceder su cuota de importancia a los ritmos más tradicionales, a nuestro folclore, que gracias al festival ‘A Concejo’ y a la actuación de ‘Carrión Folk’, “ha demostrado estar más vivo que nunca y lograr una aceptación más que reseñable, una edición más”, apuntó Laura Lombraña, quien no quiso olvidar la incuestionable aportación de la Banda Municipal de Música a estos ‘sanantolines’, “no solo apoyando y dando empaque a los principales actos como los pregones, la procesión del día de San Antolín o durante la feria taurina, sino en los conciertos que ha protagonizado en la Plaza de San Francisco, en los que no había un sitio libre”, algo por lo que quiso agradecerles, “el enorme esfuerzo realizado”.

Otros eventos

Fuera del ámbito musical, “que siempre es el que se lleva el protagonismo debido a la cantidad de personas que moviliza”, manifestó la concejal, el éxito ha vuelto a ser el marchamo de citas tales como Expo-Aire, “que ha superado sus expectativas de visitantes y confirmado que la inclusión del Punto de Información sobre el Románico en la muestra ha sido un acierto total”; de la Muestra de Artistas de Calle, “con cientos de niños y padres que han podido disfrutar en familia durante cinco días de malabares, clown, circo o teatro a pie de calle”; del Mercado de Época, “que nuevamente ha hecho que el Parque del Sotillo se quedara pequeño, con larguísimas colas para acceder al mismo por Puentecillas”; o de las Ferias de Artesanía y del Libro, “dos referentes culturales de San Antolín que viven posiblemente uno de sus mejores momentos”.

El recinto ferial, en el que también se ha notado más actividad de lo habitual, y que “ha cosechado una magnífica acogida de la propuesta ‘Día sin ruido’ promovida por Autismo Palencia, para que los niños palentinos afectados por el Trastorno del Espectro Autista pudieran disfrutar como el resto de las atracciones allí instaladas”, apuntó Lombraña; la Feria de Día, “que a pesar de contar únicamente con nueve casetas, ha contado con el beneplácito del público, según apuntan los hosteleros”; y la iniciativa ‘Haciendo el indio’, “que ha tenido que doblar sus plazas en su primera edición para poder dar cabida a la demanda”, también han contribuido a que el resultado de San Antolín 2019 sea “razonablemente positivo”, aseguró la responsable municipal de Festejos.

Igualmente debe tener un lugar privilegiado en el balance festivo el ámbito deportivo, “que cuenta con un peso muy importante en la programación y ayuda a que gente llegada de fuera también se interese por venir a Palencia durante sus fiestas grandes”, añadió la edil. La Travesía a Nado, el Torneo de Squash, la Copa de España de Frontenis, los dos partidos de fútbol benéficos, el Torneo Provincial de Baloncesto o el I Torneo de Fútbol Femenino, “son solo algunos ejemplos de que el deporte también tiene una vertiente turística que tenemos que seguir explotando”.

Ronda de reuniones con colectivos

Finalmente, la concejal de Cultura, Turismo y Fiestas, que declaró sentirse “satisfecha” con el resultado de sus primeras fiestas al frente del área, anunció que ha programado una veintena de reuniones de trabajo con los principales colectivos que participan en la organización del programa para hacer balance y recoger sugerencias de cara a la edición del año 2020, “en la que queremos que la participación en la realización del mismo por parte de la sociedad palentina sea aún mayor, y, de este modo, hacer que San Antolín sea todavía mejor”.

La ronda de encuentros comenzará a partir de la última semana de septiembre con la convocatoria del Consejo de Fiestas, “con el cuál quiero comenzar a trabajar desde ya, puesto que el año que viene será el primero en el que la gestión del programa me corresponderá al 100% a mi y quiero tener en cuenta la opinión de todos los colectivos implicados”, reveló Lombraña.

“Soy consciente de que es imposible entender de todo y, en este sentido, me tengo que dejar asesorar por aquellas personas implicadas directamente en las fiestas, escuchando a todo el mundo y teniendo en cuenta las críticas, siempre que estas sean constructivas, porque así se toman mejores decisiones”, concluyó la concejal.