Esparza preguntará al Gobierno si "está haciendo todo lo posible" con los menores no acompañados

El portavoz de Navarra Suma señala que "el Gobierno tiene que poner los medios para atender a esas personas, para acompañarlas y para garantizar la seguridad del conjunto de los ciudadanos".

Por ello la coalición llevará una pregunta al pleno para conocer la intervención que está llevando a cabo el Ejecutivo con los menores extranjeros no acompañados. Según Esparza se trata de una realidad "que está ahí y a la que hay que dar una respuesta y me da la sensación de que no sé si el Gobierno está haciendo todo lo posible o no".

El resto de fuerzas políticas se han sumado a las respuesta que daba el Gobierno de Navarra en la Cadena SER criticando el comunicado del Sindicato Unificado de Policías que hablaba de "alarma social" al respecto.

Ramón Alzorriz, desde el PSN, afirma que lo que hay que hacer "más allá de alarmar a la sociedad es atender sus necesidades; para Uxue Barkos (Geroa Bai) "estas declaraciones rozan la irresponsabilidad si no la traspasan"; Bakartxo Ruiz desde EH Bildu asegura que "hay sectores interesados en generar una alarma social que cree un rechazo hacia las personas migrantes". Desde Podemos, Mikel Buil tilda el comunicado de SUP de "despreciable, porque parece que dentro de MENAS estamos con un concepto que deshumaniza". Finalmente, Marisa de Simon (Izquierda-Ezkerra) cree que "hay que asegurar que estos menores tengan el acogimiento necesario y las condiciones óptimas".