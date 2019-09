La reunión entre Navarra Suma y PSN se pospone de momento

Las posiciones encontradas de ambas formaciones retrasan el encuentro, que incluso podría no producirse

Desde el PSN, Ramón Alzórriz cree que la polémica viene de una falta de reconocimiento por parte de Navarra Suma de quién ostenta la presidencia del Gobierno: "Ha llegado la hora de que el presidente de UPN abandone cuestiones que permanentemente están avivando el conflicto".

Javier Esparza contesta que "he llamado en cuatro ocasiones y no se ha querido sentar, creo que es evidente el mensaje". Señala que temas como el IRPF de las madres, derogar o no el decreto del euskera, la ley de símbolos, o el tren de alta velocidad son asuntos sobre los que "los ciudadanos quieren diálogo, quieren que nos sentemos".

Alzorriz, por su parte, dice que "si piden una reunión con el Partido Socialista, el Partido Socialista decide quién le va a representar. Si querían una reunión con la presidenta del Gobierno, la tenían que haber pedido al Gobierno".