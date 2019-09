El Atlético Peñafiel acaba su pretemporada con empate

No hubo suerte. El II Trofeo Castillo de Peñafiel no pudo quedarse en casa, pero no fue porque el Atlético no lo intentara. El cuadro peñafielense realizó un buen encuentro, mejorando las sensaciones del resto de partidos de pretemporada, pero pese a empatar frente a un buen conjunto como el Raudense (1-1) no tuvo suerte en la quema de los penaltis.

Desde el cuadro ribereño ven con buenos ojos la evolución de un equipo con muchas bajas y altas que ha podido sobreponerse a los problemas en defensa. En los dos anteriores encuentros de pretemporada fueron cuatro y tres los goles recibidos, por el único de este pasado fin de semana. Cifras que invitan al optimismo.

El próximo duelo llegará este fin de semana ante el Racing Mayorga. Un partido para el que el Atlético Peñafiel está preparado. Se prevé un horario temprano para el choque, para evitar coincidir con el Real Valladolid.

LOS JUVENILES, CON PASO FIRME

Las buenas noticias llegaban con el cuadro juvenil peñafielense, que en uno de sus test de preparación goleaba al San Juanillo (8-0). No solo fue buen partido por el resultado, sino también por el buen juego del equipo ribereño, que apunta maneras para esta temporada.