El Colegio 103 estrena instalaciones mientras que el Santo Ángel de la Guarda seguirá en aulas prefabricadas

El Colegio 103 es, por fin, un colegio y no una suma de barracones. Un colegio de verdad. Raquel Lafarga, presidenta de la AMPA, no podía disimular su alegría en la SER: "Al fin tienen unas instalaciones adecuadas que los alumnos, que no han conocido otra cosa, han acogido con enorme alegría. No sabían que era un aula de música, ahora la tienen. Y aulas de apoyo y gimnasio".

Lafarga ha lanzado un mensaje de ánimo a las AMPAS que siguen luchando por sacar a los niños de barracones.

En el colegio Santo Ángel de la Guarda, el curso ha empezado con los alumnos en aulas prefabricadas, y ya es el tercer curso que estudian en aulas prefabricadas mientras se espera la construcción de un nuevo centro que parece que nunca llega. Veintidós meses después del traslado al colegio provisional, el edificio viejo todavía no ha sido derruido y mientras tanto, los niños tienen que acudir cada día a un centro que se ubica a más de un kilómetro del anterior.

El presidente de la AMPA, Antonio Bartual, explica que en julio se adjudicó el contrato para derruir el edificio. Estas obras tardarán tres meses, y después habrá que urbanizar la zona antes de empezar la construcción del nuevo centro. Bartual espera que los plazos no se alarguen y que los niños puedan disfrutar cuanto antes del nuevo colegio.

Por cierto, el portavoz de Cidudanos, Fernando Giner, ha pedido hoy a Joan Ribó que ponga fecha a la eliminación de barracones este colegio.

El Partido Popular cree que el curso empieza marcado por los recortes y por el fracaso del Pla Edificant. La portavoz del partido en el ayuntamiento, María José Catalá, tilda de "penoso" el balance educativo de PSPV, Compromís y Podemos en la Comunitat, y avanza que este año exigirán "mucho" a los gobiernos del Rialto y del Botànic.

Y precisamente, el alcalde Joan Ribó destacaba el ejemplo del 103. En su opinión, este "nuevo" colegio es una muestra de los compromisos de la Generalitat y el Ayuntamiento con la educación pública.