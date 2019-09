Arturo Aliaga: "España debería mirarse en el espejo de los pactos de Aragón"

"España debería mirarse en el espejo de los pactos de Aragón". Arturo Aliaga, vicepresidente del Ejecutivo, consejero de Industria y presidente del PAR, ha pasado este lunes por los micrófonos de La Rebotica, en Radio Zaragoza, donde ha defendido el pacto a cuatro como modelo para exportar y ha rechazado otras elecciones generales, porque hablando se entiende la gente. Y eso es, según Aliaga, lo que se ha hecho en Aragón, un modelo, dice, para exportar.

"Hablando se entiende la gente y si nos quitamos de personalismos, y nos quitamos de ambiciones raras y de lucha fraticida por liderazgos igual se puede llegar a acuerdos". Para Aliaga, "el modelo de Aragón está para exportar".

El presidente del PAR rechaza otras elecciones generales que sólo provocarán, dice, daños en la confianza y credibilidad de la clase política y afecciones a la economia. Eso, si, al pacto en Aragón, asegura, no afectarían otros comicios y a su partido, tampoco. "No me preocupa", ha incidido.

El acuerdo alcanzado en Aragón incluye también medidas en fiscalidad. ¿Armonizar sucesiones o suprimirlo? Ahora, dice Aliaga, "hay que pagar igual en todas partes de España", critica el 'dumping fiscal' de Madrid y pide actuar para que se vacie España en beneficio de la capital.

Los impuestos, la enseñanza concertada o la custodia compartida son asuntos espinosos en este pacto sobre el que pivotan el PAR y Podemos y quiere abrir brecha desde la oposición Ciudadanos planteando propuestas.

Propuestas sí, contesta el vicepresidente, pero cepos no. "Ha habido acuerdos de amplia base política porque son acuerdos que beneficien a Aragón, pero yo no admitiré cepos", es decir, "que me pongan ahí el caramelo a ver si pico". Todo se puede hablar, asegura Aliaga, que incluso, añade, en política también es de sabios rectificar.