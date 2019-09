Sin miedo a las alturas

El Real Zaragoza ya es colíder de la Segunda División tras su contundente victoria ante el Alcorcón (0-3). El equipo zaragocista continúa invicto y confirmó en Santo Domingo el buen inicio de temporada. Dwamena marcó su primer gol con la camiseta del Real Zaragoza, lo mismo que Carlos Vigary que fue el autor del tercer gol. Luis Suárez sigue con paso firme y ya acumula tres goles en cuatro partidos.

Tras el triunfo en Santo Domingo, el Real Zaragoza se mantiene dentro del selecto grupo de equipos que todavía no conocen la derrota en la Segunda División. Junto a Cádiz, Fuenlabrada y Almería, el conjunto blanquillo todavía no sabe lo que es quedarse de vacío en un partido. Además, la última victoria supone un plus más de confianza para seguir creyendo en el trabajo que se está realizando.

Después del partido, el entrenador Víctor Fernández se encargó de enviar un mensaje prudente para no caer en la euforia excesiva: "La alegría no nos debe llevar a estados desmedidos ni exagerados que se alejen de cualquier raciocinio". Sin embargo, no ocultó que "es un equipo que va a competir, va a ser intenso y va a tener momentos brillantes"

Además, las buenas noticias se trasladan también a los números ya que el Real Zaragoza ha encajado sólo un gol en los cuatro partidos y junto al Almería es el que equipo que menos tantos ha recibido. De hecho, las tres victorias llegaron con la portería a cero. Pero a los números defensivos hay que sumarle los ofensivos. Con siete goles a favor, es el segundo más goleador solo por detrás del líder de la competición que es el Cádiz.

Dentro del vestuario, reconocen el buen grupo que se ha creado este año y piden seguir en esa línea para estar arriba. "Si seguimos así vamos a estar arriba peleando, eso es el trabajo de cada día que viene bien trabajando el equipo", reconoció Vigaray tras el partido. Añadiendo, también, que "hay que tener los pies en el suelo porque esto es muy largo y vamos a tener momentos duros". Por eso, pidió "estar todos juntos que es lo importante en el equipo".

EXTREMADURA

La próxima prueba para el Real Zaragoza llegará el domingo en La Romareda ante el Extremadura. En el Municipal el equipo todavía no ha perdido ni ha encajado gol, por lo que se va recuperando la fortaleza en casa y no es tan sencillo para los rivales sumar el triunfo. El rival, el Extremadura, ocupa puestos de descenso y todavía no ha ganado en Liga.

El Real Zaragoza se ha ejercitado esta mañana en una suave sesión de entrenamiento para los titulares en el día de ayer. Para mañana el equipo guardará descanso y será el miércoles cuando comience a preparar la visita del Extremadura.