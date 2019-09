La inversión social en Aragón vuelve a caer a pesar de la recuperación económica

La inversión social en Aragón ha vuelto a caer después de los años de recuperación que siguieron a los recortes. Es la principal conclusión del informe que ha presentado la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales sobre la inversión social de las comunidades autónomas. El coordinador de esta asociación en Aragón, Gustavo García, explica que, sin tener en cuenta País Vasco y Navarra, nuestra comunidad es la cuarta con más gasto social por habitante y año.

Estamos mejor que la media de las comunidades autónomas, especialmente en Sanidad. Y eso a pesar de que Aragón no ha llegado a recuperar la inversión social que teníamos en 2009, el último año antes de los recortes, precisamente, porque no se ha recuperado la inversión en Sanidad. Aragón "es una de las comunidades autónomas que todavía no ha conseguido a nivel global recuperar la inversión social que se hacía en 2009 pero no lo ha recuperado por una política, por la sanitaria", indica, "que todavía nos lastra".

En Educación y Servicios Sociales sí hemos alcanzado los niveles de 2009. De todas formas, lo más preocupante es que la tendencia a recuperar lo perdido durante la crisis se rompió en 2018.

Entre las causas que han llevado a que las comunidades autónomas frenen la recuperación de la inversión social, Gustavo García cita la falta de un gobierno estable, la asfixia financiera de las comunidades autónomas y el coste de la deuda pública. En Aragón, apunta García, esa deuda se ha multiplicado casi por ocho en los últimos años.