El curso arranca en Cuenca con "normalidad" pero con críticas de sindicatos

El curso ha comenzado con total normalidad, sin incidentes, según la Consejería de Educación y con algunas anomalías y menos maestros de los esperados, según los sindicatos.

33.600 alumnos se incorporan esta semana a las aulas, 500 más que en el curso pasado, la gran mayoría de Infantil y Primaria que han empezado este lunes. Así han vivido Juan, Álvaro, Jimena, Carlota, Mateo, Mario, Antonio y otros alumnos conquenses el regreso a las aulas.

Este curso hay un total de 2.910 maestros, 32 más que el año pasado. Hay 118 rutas de transporte escolar entre las que hay una veintena de transporte zonal, que combina rutas escolares con viajeros regulares. Hay 37 comedores escolares y 19 aulas matinales.

La delegada de la Junta en Cuenca, María Ángeles Martínez, ha señalado en la SER que todas las aulas han abierto sus puertas con normalidad y el curso académico ha comenzado sin incidentes.

Sin embargo, el sindicato CCOO ha calificado el inicio del curso en la provincia de Cuenca de “desastroso”. Según estas fuentes, hay tres centros educativos, dos de Quintanar del Rey y el de Villagarcía del Llano, que no disponen de Personal Técnico Especializado para atender al alumnado que lo precisa, algunos con trastornos del Espectro Autista. Además, el sindicato lamenta que Cuenca ha sido la única provincia de la región donde ha comenzado el curso sin que se hayan cubierto las vacantes de personal laboral interino.

El sindicato ANPE alerta de que no se ha bajado la ratio de alumnos por maestro como estaba comprometido. Valora el que se hayan incorporado 32 nuevos profesionales a las aulas pero cifra en 131 los que faltarían para conseguir bajar las ratios.

Transporte escolar

El Ayuntamiento de Arguisuelas ha denunciado que los once escolares de la localidad han tenido que ir al colegio en coches particulares porque el autobús que tiene que transportarles no contaba con monitor. Los niños, de entre 4 y 12 años de edad, acuden al centro de Carboneras de Guadazaón y las familias han comunicado a la delegación que si no tienen monitor este martes no acudirán a clase.

El alcalde de Arguisuleas, Daniel García, ha pedido a la Junta que solucione el problema y que cumpla los requisitos que garanticen la seguridad de los niños mientras viajan al colegio.