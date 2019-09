Fran Fernández: "Hemos regalado goles, terreno y disputas al Zaragoza"

El Zaragoza se llevó los tres puntos de Santo Domingo al aprovechar los fallos del Alcorcón en la primera parte, que sirvieron para que Raphael Dwamena y Luis Suárez marcaran sendos goles

Vigaray, en el tiempo añadido, redondeó la victoria en un duelo que el conjunto aragonés, que llegó invicto al estadio madrileño, encaró con más mordiente que el Alcorcón.

A los nueve minutos avisó de sus intenciones. El colombiano Luis Suárez recogió un balón en largo y solo David Fernández le apartó del gol con un disparo que se marchó fuera.

En la siguiente jugada sí acertó el Zaragoza al aprovechar un error del Alcorcón. Eguaras presionó arriba, provocó el fallo de Dorca, que cedió atrás mal, y el ghanés Raphael Dwamena definió con una vaselina ante la salida de Dani Jiménez.

Al Alcorcón le costó mucho remar con desventaja en el marcador y lo pasó mal cada vez que el japonés Kagawa cogió el balón. En una de esas jugadas puso un centro para que rematara Vigaray, cuyo disparo repelió bien el portero alfarero.

Antes del descanso, el Zaragoza marcó el segundo. Lasure puso un balón que no despejó Dieguéz tras un fallo, pero sí remató Luis Suárez, que cruzó su disparo a gol ante Dani Jiménez.

Nada más comenzar la segunda mitad, el Alcorcón pudo recortar distancias con un disparo duro debajo de Stoichkov que despejó muy acertado el portero argentino Cristian Álvarez.

La réplica la dio Raúl Gutiérrez para el Zaragoza con otro disparo que se marchó cerca del palo derecho de Dani Jiménez, que tuvo mucho trabajo a lo largo de todo el partido.

El Alcorcón intentó recortar diferencias, pero se le vio muy bloqueado en ataque y fió sus acciones ofensivas a jugadas individuales como la del venezolano Samuel Sosa, a los 78 minutos, que terminó con un disparo que se marchó por encima del travesaño.

En el tiempo añadido, el Zaragoza trenzó una buena jugada a la contra que terminó con un gol de Vigaray, que recibió solo por el costado derecho y batió por bajo a Dani Jiménez.

Fran Fernández, entrenador del Alcorcón, lamentó la derrota frente al Zaragoza, dijo que han "regalado goles, terreno y disputas" y reconoció que su equipo no dio su mejor versión. "No hemos dado nuestra mejor versión. Hemos regalado goles, terreno y disputas. No ha sido nuestro día. Han sido superiores y no hay nada que objetar. Hay que recuperarse de este pequeño palo contra un rival que no es de nuestra supuesta Liga", dijo Fernández en conferencia de prensa.

El técnico del Alcorcón admitió que tienen que "mejorar en todo" porque no jugaron bien. "Hemos jugado tres partidos bien, pero el de hoy no y hay que hacer autocrítica".

"No hemos estado bien nadie, ninguno. Con dudas un equipo como el Zaragoza te mata porque está bien trabajado. Hay que pedir disculpas y seguir trabajando para dar una mejor versión", concluyó.

Ficha técnica

0 - Alcorcón: Dani Jiménez; Paris Adot, David Fernández, Dieguez, Pomares (Miaka, m.81); Aguilera, Dorca (Reko, m.46); Ernesto, Stoichkov (Harper, m.58), Samuel Sosa; y Dani Romera.

3 - Zaragoza: Cristian Álvarez; Vigaray, Atienza, Grippo, Lausure (Javi Ros, m.57); Raúl Gutiérrez, Eguaras, Herrero; Kagawa; Raphael Dwamena y Luis Suárez (Blanco, m.82).

Goles: 0-1: M.11 Dwamena; 0-2: M.41 Luis Suárez; 0-3: M.90 Vigaray.

Árbitro: Oliver de la Fuente Ramos (Comité Castilla-León). Amonestó a Romera (m.15), del Alcorcón; y a Grippo (50) y Kagawa (88), del Zaragoza.

Incidencias: partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Smartbank disputado en el estadio Santo Domingo de Alcorcón ante unos 3.500 espectadores.