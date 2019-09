Cerca del millar de jóvenes se examinan de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad

La Universidad Politécnica de Cartagena acoge hasta el viernes la última EBAU, Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad, de septiembre.

En la UPCT se examina el alumnado procedente de 44 centros educativos de Cartagena, Torre-Pacheco, Los Alcázares, San Javier, San Pedro del Pinatar, Fuente Álamo y La Unión. Todos lo hacen en el edificio de la Escuela de Industriales.

El próximo curso se adelantará a julio y entre los preuniversitarios que se examinaban este miércoles había división de opiniones sobre sus ventajas y desventajas "al poder repasar durante todo el verano" según Macarena Vilar, estudiante de Carmelitas, que aspira a matricularse en ADE y estaba nerviosa por empezar con el examen que peor llevaba, Lengua y Literatura, mientras que tenía mayor confianza en la otra prueba de la jornada, Historia, dado que ha sido una de las asignaturas que ha tenido que recuperar en septiembre.

Una de las carreras más demandadas de la UPCT es la que busca estudiar Hamza Boukhlia, del IES Mediterráneo, que quiere cursar Ingeniería Mecánica “por sus salidas profesionales y porque es la que más me gusta”. Confiado en su buen rendimiento en Física y Matemáticas, teme que la nota se pueda resentir por la asignatura que ha tenido que recuperar en septiembre, Dibujo, otra de las que más ponderan para lograr la admisión. Si no obtiene plaza en Mecánica optará por otros de los grados que imparten la Escuela de Industriales y de Telecomunicación. Su apuesta por la UPCT es firme: “la gente que ha estudiado aquí me la ha recomendado y sus instalaciones son impresionantes”.