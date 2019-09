El Ayuntamiento de Palencia sin vigilancia de Policía Local

Sorpresa mayúscula cuando esta mañana los integrantes de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Palencia han llegado al edificio consistorial y, en la garita de entrada, se han encontrado que en lugar de un Policía Local custodiando dicho acceso estaba realizando el servicio un agente de información y atención al ciudadano contraviniendo la Ley.

La presencia de este agente ha sido tan sorprendente que ha llevado al Partido Socialista a preguntar quién había autorizado esta presencia a lo que no han recibido respuesta ya que, según denuncia la portavoz socialista, Miriam Andrés, nadie del equipo de gobierno se ha hechos responsable del cambio. Recuerda el PSOE que este servcio de vigilancia y control de acceso al edificio del Ayuntamiento debe ser prestado por un Policía Local pero en ningún caso un agente de información que no cuenta con autorización para ello y exigen que no vuelva a producirse esta situación.