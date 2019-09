La lluvia protagoniza el Día de la Función: ni procesión de la Virgen, ni feria de la música

No recuerdan los devotos de la Virgen de las Viñas un contratiempo similar en muchos años. De hecho, la mayoría no recuerda que nunca antes la imagen de la patrona de Aranda haya faltado por la lluvia a su tradicional paseo el Día de la Función por los jardines que adornan su ermita. Por eso este año 2019 se recordará por la decepción y la pena de muchos fieles que se han quedado sin ver la tradicional procesión que cada año congrega a centenares de personas que no se pierden la cita. Caras contrariadas y alguna lágrima entre quienes, eso sí, habían acudido de forma masiva al templo como cada año en homenaje a la patrona.

Aunque la mañana comenzaba con cielos grisáceos y apagados, el amago del sol, que pugnó en varias ocasiones durante la mañana por abrirse paso entre las nubes, hizo albergar la esperanza entre los asistentes de que todo transcurriera con normalidad. Y así fue durante la eucaristía, presidida en este caso por el cardenal claretiano Don Aquilino Bocos y con la participación del Orfeón Arandino Corazón de María, que un año más fue el encargado de los cantos litúrgicos (por cierto, que es necesaria una mención a la espectacular intervención de la soprano arandina Mónica Moreal). Precisamente la normalidad duró hasta el canto final de la Eucaristía, que como siempre acaba con el himno a la Virgen de las Viñas. Pese a que algunos cofrades se habían afanado ya en retirar todos los obstáculos que impedían avanzar a la carroza donde antes de la misa ya estaba colocada la imagen de la patrona, las caras de sus compañeros que habían salido a la explanada a modo de avanzadilla a inspeccionar el terreno ya auguraban que la cosa no iba bien. Y así fue. La lluvia y el viento que arreciaba justo en ese momento aconsejaron prudencia y limitar el paseo de la Virgen al recorrido interior de la ermita, apenas unos pocos metros de pasillo desde el altar mayor hasta el dintel de la puerta principal. Allí permaneció detenida unos minutos la imagen sobre su carroza mientras el público entonaba de nuevo el himno en su honor y la Salve popular. Visto que la cosa no mejoraba fuera, la Virgen y su séquito dieron marcha atrás para dar por concluido el acto, no sin antes continuar con los cantos populares a la patrona que de manera espontánea seguía entonando el público asistente en el interior.

Cadena SER

Pero la lluvia no había finalizado sus tropelías este primer domingo festivo de las fiestas patronales 2019: tampoco permitió que el grupo arandino “Zirrosis” actuara por la tarde en el Parque María Pacheco, en el que iba a ser el concierto inaugural de la Feria de la Música, el que se celebra paralelamente y como alternativa a la Feria taurina. La amenaza de lluvia intermitente, la humedad y el barro que se había formado en el entorno de la plaza fueron motivos suficientes para optar por no comenzar la actuación y dejarla para otro momento. La Concejalía de Festejos ha acordado con el grupo musical buscar una fecha a finales de año para que la banda local pueda ofrecer su actuación.

Afortunadamente a partir de ese momento todo transcurrió con normalidad, sin nuevos sobresaltos en forma de precipitaciones, por lo que tanto la primera Bajada de las Peñas, como la segunda sesión de fuegos artificiales se desarrollaron con la alegría y la espectacularidad de cada año.