El PSOE pide la comparecencia de la Consejera de Sanidad para que explique la situación de la Unidad de Nefrología

Los procuradores socialistas por Palencia, Rubén Illera, Jesús Guerrero y Consolación Pablos han solicitado en las Cortes de Castilla y León la comparecencia de la consejera de Sanidad para que informe de la situación de la Unidad de Nefrología del Complejo Asistencial Universitario de Palencia. El pasado mes de agosto fueron los propios parlamentarios del PSOE los que alertaron de los grandes déficits organizativos existentes en dicho servicio de hemodiálisis. La existencia de esta desorganización perjudicaba seriamente a los propios pacientes e incluso a los trabajadores.

A juicio de los socialistas, es inadmisible que los pacientes tengan que estar fuera de su propio domicilio diez horas diarias para recibir su tratamiento. Dicha situación se sigue produciendo en la actualidad, no habiendo hecho nada la Gerencia de Asistencia de Palencia para erradicar dicha situación desfavorable para la salud de los propios pacientes, incluso habiéndolo manifestado por escrito a la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia en varias ocasiones.

Desde el PSOE se denuncia también que la dirección del Centro Hospitalario no se haya reunido con los trabajadores y trabajadoras del servicio para, entre todos, establecer un sistema organizativo que beneficie a todos los trabajadores y pacientes implicados. Con el fin de evitar la saturación del servicio, los procuradores socialistas recuerdan que el tratamiento de Hemodiálisis a los pacientes no requiere que se encuentren éstos en camas, en la gran mayoría de los casos. Precisamente la utilización de camas imposibilita el tratamiento de un mayor número de pacientes; sin embargo, en las salas del Complejo Asistencial no existen sillones para recibir el tratamiento con lo que no se optimiza el servicio prestado a la población.

A la vista de todas las anomalías detectadas, desde el PSOE se piden explicaciones a la consejera sobre el número de quejas interpuestas por los pacientes y familiares en los últimos tres años, así como las formuladas por los propios trabajadores. En la comparecencia de la consejera también se solicitará información respecto al número de reuniones celebradas por parte de la Junta con la empresa adjudicataria del transporte para solucionar los problemas organizativos existentes.