Más jardines y menos coches

Durante la jornada de hoy se ha llevado a cabo una iniciativa llamada Parking Day, en la que se han transformado plazas de aparcamiento en jardines.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la Semana de Movilidad Europea que celebra Elche hasta el 23 de septiembre con diferentes actividades programadas.

Parking Day se puso en marcha en 2005 en San Francisco y tiene como objetivo crear una ciudad más amable y verde transformando plazas de aparcamiento público en jardines efímeros.

Estos jardines se han instalado en calles de distintos barrios de la ciudad: C/ Torres Quevedo, n.º 12; C/ Reina Victoria, n.º 115; Avda. Cortes Valencias, n.º 25; C/ Porta Alacant, n.º 10 y en C/ Ilicitano Ausente, n.º 19.

Además, el próximo domingo 22 es el día sin coches, donde se realizará una ruta cicloturista recorriendo las calles de la ciudad, y donde a modo reivindicativo se invita a la población a hacer uso de la bicicleta.

Esther Díez ha explicado que esta semana sirve para animar a la ciudadanía a hacer uso del transporte alternativo que repercute en una mejora de la calidad del aire.