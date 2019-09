La festiva unión de vino y comercio

El vino de la Ribera del Duero protagoniza estos días la ornamentación festiva de los escaparates de un buen número de comercios de Aranda de Duero. Se trata de una iniciativa que desde hace algunos años ponen en marcha conjuntamente las asociaciones que aúnan al sector bodeguero y al del comercio, ASEMAR y ACOA, respectivamente, en torno a uno de los elementos más identificativos de la cultura y la economía de la comarca y de las propias fiestas patronales: no solo está en el nombre de la patrona que da lugar a estas fiestas, la Virgen de las Viñas, sino que está presente en las bodegas tradicionales que estos días acogen a peñistas y visitantes, en porrones y botas que se comparten en los diversos actos festivos y el propio calendario de los festejos está asociado al ciclo vitivinícola, ya que se celebran poco antes del comienzo de la vendimia. Buena parte de estos elementos se aprecian en la iniciativa que un año más se despliega en muchos escaparates de la localidad, donde el elementos principal es la muestra de botellas de vino de las elaboradoras acogidas a la DO Ribera del Duero junto a otros elementos festivos y tradicionales, donde no falta el pañuelo de hierbas pero también les acompañan atuendos tradicionales, copas y decantadores, imágenes antiguas o modernas de las fiestas y otros elementos con los que quienes se han sumado a la iniciativa han echado la imaginación a volar. Desde ACOA, asociación de Comerciantes de Aranda indican que “con esta iniciativa queremos ofrecer una imagen más festiva a arandinos y visitantes, la cual consideramos es beneficiosa para el comercio y para nuestra Villa. En años anteriores esta campaña fue muy satisfactoria para los asociados de ACOA y ASEBOR que participaron, de tal forma que muchos escaparates se mantuvieron hasta después de la campaña de vendimias.” De hecho la ornamentación de estos escaparates servirá también para ambientar la III Gran Fiesta de la Vendimia que se celebrará el próximo fin de semana organizada por el Consejo Regulador de la DO Ribera.

Seguir leyendo