El Jimbee peleará por su primera victoria de la temporada en Santa Coloma

El Jimbee busca su primera victoria de la temporada este sábado a las 18:30 en tierras catalanas. Enfrente, un remodelado Industrias García Santa Coloma que también quiere presentar su candidatura a los playoffs. Los rojiblancos quieren rehacerse tras la goleada encajada ante el FC Barcelona.

En las filas cartageneras surgen varias dudas. Bateria y Mellado no están físicamente al 100% mientras que Attos sale de lesión pero no está clara su presencia. En las filas colomenses no hay ningún viejo conocido de la afición del Jimbee.