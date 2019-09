Hendrix, Woodstock, Vietnam y el himno de U.S.A

LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN CON JOSÉ IBARRA#66. EMISIÓN 08/09/2019

ARTISTA: JIMMY HENDRIX

CANCIÓN: STAR SPANGLED BANNER

AÑO: 1969

HISTORIA: HIMNO DE USA, GUERRA DEL VIETNAM

VIDEO: STAR SPANGLED BANNER - JIMMY HENDRIX

Este verano hemos recordado el 50 aniversario de un festival que fue el colofón a la prodigiosa década de los años sesenta. Entre el 16 y 18 de agosto de 1969, 32 grupos de lo más granado del rock americano y británico del momento tocaron ante una muchedumbre de 500.000 personas en las praderas de un pueblo de las afueras de Nueva York. Seguramente fue el acontecimiento cultural más importante en EEUU en una década que se abrió con Kennedy y se cerró con la guerra de Vietnam sin resolver y en todo su sangriento fulgor. La juventud americana se dividía en dos: los que habían estado y los que no habían estado en ese lugar desde entonces mítico: Woodstock.

Y aquel macroconcierto de tres días de la era hippy le tocó cerrarlo al mejor guitarrista de todos los tiempos: Jimmy Hendrix, que actuó a una hora intempestiva: las 8 y media de la mañana del lunes, cuando todo el mundo llevaba ya tres días de fiesta ininterrumpida. Actuó casi dos horas con 16 canciones de su repertorio, pero la que más destacó fue su interpretación del himno oficial de los Estados Unidos, “Star Spangled Banner”, la bandera de las barras y las estrellas, en un solo de guitarra de más de cuatro minutos. Que Jimmy Hendrix se atreviera a interpretar el himno americano con tintes políticos le sentó mal al conservadurismo patriótico estadounidense, porque aunque Hendrix no dijo nada subversivo cantando ya que no había letra, hizo algo que nunca se había hecho hasta entonces: una feroz crítica con solo el sonido de su furiosa guitarra. Porque en 1969 se estaba televisando una impopular guerra en la que los Estados Unidos estaban interviniendo, la de Vietnam, que fue particularmente violenta, y las distorsiones de la guitarra de Hendrix no es que hicieran ruido gratuito mientras sonaba el himno, es que asemejaban los sonidos de aquella larga guerra que duró 20 años.

Comienza tocando “Star Spangled Banner” a la guitarra con compases normales e identificables, y, transcurrido un minuto pisa un pedal y empieza a intercalar entre las notas musicales del himno otras cosas: del mástil de la guitarra de Hendrix y sus cuerdas salían de repente todos los sonidos de una guerra: el vuelo de los aviones, el silbido de los proyectiles, la caída de las bombas, el ruido de las ametralladoras, los llantos de las víctimas… Jimmy Hendrix asombró al mundo convirtiendo el himno en una canción antibélica, demostró que podía amar a su país y odiar a su gobierno, y que se podía hacer canción protesta sin cantar: usando solo la guitarra eléctrica. Por otro lado, la imagen de un Hendrix negro y zurdo con una guitarra Fender Stratocaster blanca, la bandana en la cabeza, la chaqueta de cuero blanca con flecos azules y sus vaqueros son imágenes icónicas que capturan toda una época. Para añadir más leyenda al acontecimiento, recordemos que cuando actuó en Woodstock llevaba 3 días sin dormir y que cuando acabó se desmayó y cayó al suelo. Cuando trascendió que se había interpretado el himno de esa manera, hubo cartas de odio de gente que se sintió ofendida y Hendrix contestó simplemente: “Yo creo que fue hermoso". Lo fue: son 4 minutos de genialidad, de historia legendaria del rock y también de pura historia de los Estados Unidos.

Hendrix moriría solo un año después, en septiembre de 1970 a la fatídica edad rockera de morirse: los 27 años. Y fue una muerte rockera también por otro motivo: falleció a consecuencia de exceso de barbitúricos. En Vietnam se estuvo luchando unos años más, y Estados Unidos acabó perdiendo en 1975 esa guerra contra el comunismo que costó 50.000 muertos norteamericanos y muchos, muchos más vietnamitas. Todavía, casi cincuenta años después, se considera que Jimmy Hendrix fue el mejor guitarrista del mundo. Hoy recordamos a Woodstock, a Vietnam, al himno americano y a Jimmy Hendrix y le rendimos homenaje en LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN con su “Star Spangled Banner”

Fotos cortesía José Ibarra