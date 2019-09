Mucho castigo para la UD Las Palmas en Girona (1-0)

Por fin debutó Jonathan Viera. Lo hizo de titular, acompañando a Narváez arriba. No sabemos si eso generó algún estímulo negativo en el Girona, dada la calidad del futbolista cedido de Beiging, pero lo cierto es que aunque no tuvieron ocasiones de gol, los amarillos tampoco sufrieron en los primeros cuarenta y cinco minutos. Un disparo lejano de Srnak, fue el único estímulo ofensivo de los grancanarios. Josep en el marco visitante apenas tuvo trabajo.

En el segundo tiempo tres cuartos de lo mismo. Las Palmas no sufría. Viera tuvo que salir, sustituido por Drolé en el inicio de la de la segunda mitad; su fondo físico no era ya el adecuado. No parecía que nada iba a romper el orden natural del partido, hasta que un penalti pitado por el árbitro, cuanto menos discutible por manos de Álvaro Lemos, terminó por poner al Girona por delante en el marcador.

El empuje de la UD Las Palmas para conseguir el empate era el justito. En esta circunstancia, al equipo se le reflejó todos los problemas que han tenido los amarillos a la hora de crear acciones de ataque durante las seis primeras jornadas de la competición. Quizás no mereció perder el equipo, pero tampoco hace más para ganar.