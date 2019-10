" No hay accidentes por casualidad todos se pueden evitar", según el AMPA del colegio Virgen del Carmen

Tercera concentración la que han llevado a cabo este jueves 3 de octubre los padres de alumnos del colegio público Virgen del Carmen de Cartagena.

Se ha editado un panfleto donde se ven frases como "el patio de mi cole es particular, se caen los balcones sin arreglar", "sin calefacción no hay quien aprenda la lección", " sin amianto yo no me levanto" o "no hay accidentes por casualidad, todos ellos se pueden evitar"

Los padres y madres se quejan de las pésimas infraestructuras que padece el centro, sin que desde la consejería de Educación se les dé una solución. Amianto, balcones en muy mal estado y una caldera sin arreglar, son algunos de los problemas que tiene este colegio, según la presidenta del AMPA, Lucía Martín.

El Virgen del Carmen es uno de los 34 centros de Cartagena donde sigue estando presente este nocivo material.

Está previsto que las protestas continúen hasta que la Consejería de Educación acometa la retirada del amianto en el centro.

Piden ayuda a los grupos parlamentarios y han iniciado una recogida de firmas que se entregarán en la consejería de Educación.