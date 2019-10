Una mujer valiente

No hubo orden de protección, no hubo suspensión del régimen de visitas. Pero el padre de las niñas de Itziar Prats las amenazó con matarlas. Y así lo hizo. Mató a sus dos hijas. Un año después, esta madre de Castellón ha contado a la Cadena SER que ha presentado ya ante los ministerios de Justicia e Interior una reclamación de daños patrimonial como paso a previo a denunciar al Estado por no protegerlas.

El sistema falló, la sociedad falló, y esta mujer, valiente quiere responsables. Y quiere seguir luchando para que esta lamentable situación no se repita. Y es un ejemplo para todos.