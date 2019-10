El PSOE comunica mediante correo electrónico la expulsión del partido de Ana Belén Castejón y sus concejales

La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón y los concejales socialistas, lamentan profundamente la decisión adoptada por el Partido Socialista Español (PSOE) de expulsarlos de sus filas y consideran que se trata de una medida "injusta y desproporcionada", teniendo en cuenta que en otros municipios se han adoptado acuerdos similares sin que se hayan producido otras expulsiones. Recordemos que esta decisión se ha llevado a cabo tras el pacto de gobierno municipal con el PP y Cs, sin contar con la decisión del PSOE en la región.

Ana Belén Castejón ha manifestado que "hemos hecho todo lo que ha estado en nuestras manos para evitar la expulsión porque somos socialistas y lo seguiremos siendo. Nos han privado del carné pero no de nuestra ideología. Hemos pedido disculpas, hemos dimitido de nuestros cargos orgánicos. En mi caso, incluso renuncié a presentarme en el futuro como candidata a las elecciones locales, tal y como nos pidieron. A pesar de todo, no han cumplido con su palabra y no nos han dejado defendernos en Ferraz, como solicitamos".

A partir de que se les notifique oficialmente su expulsión, ya que hasta el momento solo se les ha remitido un correo electrónico, y de que el PSOE informe a la secretaría del Pleno, que debe dar cuenta de esta decisión en un Pleno Municipal, los concejales seguirán formando parte del Gobierno municipal como concejales no adscritos.

"El Gobierno seguirá trabajando como hasta ahora, ya que Cartagena está por encima de intereses políticos y partidistas". "No ha cambiado nada con respecto a ayer. Vamos a seguir defendiendo los intereses socialistas y vamos a cumplir el acuerdo programático, tal y como nos comprometimos, tengamos o no carné del PSOE", ha dicho Castejón.

La alcaldesa ha querido dar las gracias a los cientos de militantes y simpatizantes socialistas que se han puesto a su disposición, a los que ha pedido calma y que sigan trabajando como hasta ahora en defensa de los valores socialistas.