El Efesé vuela ante el Algeciras y ya es colíder

Gran victoria la conseguida por el Efesé ante el Algeciras. Dos tantos de Caballero y Verza en la segunda mitad le valen al conjunto albinegro para imponerse en un choque en el que les costó arrancar, pero en el que fueron de menos a más. Un triunfo que ya es el cuarto consecutivo y que le sirve a los albinegros para auparse al coliderato, junto al San Fernando. En portería, ya superan los 400 minutos imbatidos.

En cuanto al once, sorprendió Munúa dando entrada a William y dejando en el banquillo a Rodrigo, que no estaba a buen nivel cubriendo la baja de Santi Jara. La revolución en la banda derecha fue total y dio salida a Markel por un sacrificado Fucile. En el centro del campo, las altas de Cordero y José Ángel no propiciaron que se tocase la dupla formada por Verza y el panameño Carrasquilla.

El encuentro comenzó con un Algeciras bien plantado y que quería complicarle la tarde al Cartagena. Los visitantes dominaron los primeros minutos, con una presión alta al conjunto albinegro, que no se encontraba cómodo. Los algecireños demostraron ser un equipo rápido y combinativo, y no se amedrentaron ante el Efesé. Sin embargo su dominio y sensación de peligro no se tradujo en ocasiones claras del gol.

Los minutos fueron pasando y el Cartagena fue despertando hasta dominar el partido por completo hacia el final de la segunda mitad. Un disparo al larguero de William, uno de los más destacados del partido, avisaba de lo que estaba por venir. El brasileño brillo con luz propia gracias a su velocidad, descaro y desborde, y se acabaría marchando ovacionado.

Una falta de entendimiento entre Antonio López y Antonio Domínguez abortaba la que podría haber sido la ocasión más peligrosa y daba comienzo el tramo arrollador del Efesé, con hasta tres ocasiones claras. Primero Elady no acierta a rematar correctamente un centro que tiene que despejar la defensa a córner, después Jovanovic, solo en el segundo palo, no acierta a marcar con el portero visitante casi batido, y por último, el serbio lo intentó con un disparo que no se transformó en gol.

La segunda mitad siguió la tónica de la primera. Nada más arrancar lo volvió a intentar William con un disparo que buscaba la escuadra de la meta defendida por Lopito, obligando al meta algecireño a emplearse a fondo. Movió el banquillo Munúa dando entrada a su compatriota Fucile y a Caballero, que desatascaría el partido pocos minutos después a la salida de un córner.

El Cartagena no se echó atrás y siguió buscando el segundo, que llegaba con un auténtico golazo de falta directa de Verza, que se estrenaba como goleador con la albinegra. En el último tramo de partido no sufrió nada el Cartagena que supo mantener a raya al Algeciras, e incluso pudo hacer el tercero, con un balón muerto que Andújar remató al segundo palo. Los tres puntos se quedaron en el Cartagonova y, gracias al pinchazo del San Fernando con el Sevilla Atlético, los albinegros pasarán esta semana compartiendo liderato con los azulinos., con 16 puntos.