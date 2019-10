Dos agresiones, denuncias por consumo de estupefacientes y por realizar pintadas este fin de semana en Palencia

Intenso el capítulo de sucesos del pasado fin de semana en Palencia, el parte de actuaciones de la Policía Local recoge la intervención en dos agresiones ocurridas el día 6. La primera ocurría a las 2:15 horas, en la zona del Seminario, junto con Policía Nacional, se identificaba a una persona de 18 años, quien ha sido agredido por otras dos, las cuales, ya no se encuentran en el lugar. Se le informa de los pasos a seguir. Posteriormente, a las 3:30 horas en la calle Obispo Lozano, también junto a Policía Nacional, se identifica a una persona de 17 años, quien ha sido agredido por otra, quien, ya no se encuentran en el lugar. Se le informa de los pasos a seguir.

Se han realizado controles en las zonas de botellón en la ciudad, así entre las 23:00 y las 23:59 h. del día 4, se realiza control y se localiza a unos 40 jóvenes en la zona del puente Mayor y unos 20 en la zona Isla Dos Aguas. A todos ellos se les requiere para que recojan toda la basura generada y abandonen el lugar, quedando la zona limpia. A las 22:55 h. del día 5, se realiza control en las diferentes zonas habituales donde se realiza botellón. Se identifica y propone para sanción a un joven de 17 años, quien estaba reproduciendo música con un altavoz en la vía pública, por falta de respeto a los agentes

A las 23:27 h. del día 4, en la Avda. Castilla, se identifica y denuncia a una persona de 22 años, por consumo de estupefacientes en la vía pública y a las 6:14 h. del día 5, en la C/ Alfonso X el Sabio, se identifica y denuncia a una persona de 22 años, por tenencia de estupefacientes. Igualmente a las 23:53 h. del día 5, en la C/ Portal de Belén, se identifica y denuncia a dos jóvenes de 18 y 19 años, por consumo de alcohol en la vía pública y a las 0:20 h. del día 6, en la C/ Rizarzuela, se identifica a dos jóvenes de 15 años, sin acompañamiento de mayores de edad, en el interior de un bar, al cual, se le propone para sanción.

A las 6:00 h. del día 5, en la C/ Los Fresnos, se identifica a una persona de 33 años, quien estaba retenida por Policía Nacional, por realizar pintadas en la vía pública. Y a las 8:45 h. del día 5, en la C/ Filipinos, tras aviso, se comprueba la existencia de una pintada amenazante, realizada en la pared de un establecimiento comercial. Se pone en conocimiento de Policía Nacional.