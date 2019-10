El FIM CEV Repsol vuelve al Circuito de Albacete

De jueves a domingo se disputa en el Circuito de Albacete la séptima prueba puntuable del FIM CEV Repsol, penúltima de la temporada de este campeonato auspiciado por la Federación Internacional de Motociclismo y que se sitúa a un paso del Mundial de MotoGP.

En esta séptima cita del año, el programa de competición está formado por la doble cita del Europeo de Moto2™ y una única carrera para el Mundial Junior de Moto3™ y de la European Talent Cup. Junto a ellas, no olvidamos la incorporación de la Cuna de Campeones, con una manga el sábado y otra el domingo, y la Dani Rivas Cup, ambas imbuidas del espíritu de la promoción del motociclismo.

En cuanto a la situación en la que llegan las distintas categorías, está claro que el piloto de Laglisse Academy, Jeremy Alcoba, llega a Albacete como el mejor colocado para conseguir este Mundial Júnior de Moto3™. El tarraconense de Tortosa, a pesar de sus 37 puntos de diferencia sobre Carlos Tatay (Fundación Andreas Pérez 77), no debe confiarse ya que Tatay fue el vencedor de las dos últimas carreras celebradas en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto y anda pletórico de moral. Tercero y con opciones, Xavier Artigas (Leopard Impala Junior Team), campeón de la ETC 2018 y que no pierde la esperanza dado que aún quedan 75 puntos en juego, 25 en el Circuito de Albacete y 50 más en la última carrera de Valencia dentro de un mes y medio.

En el Moto2™ Edgar Pons (Baiko Racing Team) es el que más 'fácil' tiene conseguir este título. Cuenta con una renta de cuenta con una renta de 53 puntos sobre el valenciano Héctor Garzó (CNS Motorsport) que esta temporada participa hasta en tres disciplinas, MotoE, ESBK y este Moto2. Pons, que ya fue campeón en 2015, tendrá dos oportunidades el domingo para celebrar de nuevo este título europeo para el equipo del popular y motero Karlos Arguiñano.

En Superstock 600, que se corre junto a las Moto2, el italiano Alessandro Zetti (Fauss Racing) lidera la clasificación con 152 puntos por los 127 que atesora el segundo clasificado, Joan Díaz Corella (DCR Racing Team) y los 119 del finlandés del Pinamoto, Peetu Paavilainen.